Echte Liebe setzt erneut auf Spezialisten mit kundenspezifischer Marketing- und Vertriebserfahrung für neue kreative Konzepte im datengetriebenen Marketing

Köln (ots) - Julia Braun und Robin Malzahn verstärkenProgrammatic-Marketing-Team von Echte LiebeDie Programmatic-Marketing-Agentur Echte Liebe eröffnete im Maidieses Jahres in Berlin die zweite deutsche Geschäftsstelle undexpandierte auch mit einem Büro in die USA an den Standort Florida.Jetzt vergrößert die Agentur mit Hauptsitz in Köln seinDeutschland-Team weiter und holt sich mit Julia Braun und RobinMalzahn weitere Programmatic Consultants mit kundenspezifischemKnow-how an Bord.Beide Neuanstellungen waren zuletzt auf Marketerseite unterwegs.Die Entscheidung für die beiden Programmatic Consultantsunterstreicht die konsequente Vorgehensweise der Agentur Echte Liebe,neuen Wind in die Welt des Digitalmarketings zu bringen und dasklassische Marketing mit dem datengetriebenen Marketing zu verbinden.Als Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Umsetzen neuerkreativer Konzepte in der digitalen Useransprache empfiehlt EchteLiebe, die Routine im Mediaeinkauf zu verlassen. Denn oft scheint derBlick auf die Situation von eingefahrenen Abläufen und den damiteinhergehenden Berührungspunkten mit Technologien, Einkaufsformen,dem gelernten Verständnis von Targeting und vielem mehr getrübt. Ganzbewusst entscheidet sich Echte Liebe daher gerne für Mitarbeiter, dieauch mit Marketing- und Vertriebserfahrung in den jeweiligen Branchenausgestattet sind, um den Prozess des Programmatic Marketings bei denWerbetreibenden mit dem entscheidenden Hintergrundwissen ganzheitlichnach vorne treiben zu können.Julia Braun kann auf vier Jahre Erfahrung im Konzern-Marketingzurückblicken. Nach Stationen bei Estée Lauder in London und L´OréalDeutschland war sie zuletzt als Specialist Marketing für McDonald'stätig. Sie verantwortete dort unter anderem die Entwicklung derDessertstrategie 2019 sowie die Planung und Durchführung vonMarketingpromotions und -events inklusive der Steuerung der Kreativ-und Mediaagenturen. Agenturluft und Mediaplanungsexpertise holte siesich vorab als Junior Account Manager bei der L'Équipe L'Oréal GmbH,einer GroupM Company, und als Junior Media Consultant bei der GDMDigital an den Standorten Düsseldorf, London und Köln. Braun hateinen Master in European Business.Robin Malzahn war zuletzt als Bezirksleiter für Danone Waters inFrankfurt am Main tätig. Davor verantwortete er als Junior CategoryManager bei der SuperBioMarkt AG unter anderem das Projektmanagementfür die Planung und Einführung eines Regalplanungstools. Er waraußerdem mit Untersuchungen des Kaufverhaltens von Kundengruppen undder Datenanalyse betraut. Malzahn studierte nebenberuflich Wirtschaftund Management an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management mitdem Abschluss Bachelor of Science (B.Sc.).Braun und Malzahn übernehmen ab sofort bei Echte Liebe dieBeratung für Neu- und Bestandskunden sowie die Konzeption undUmsetzungsbegleitung von datengetriebenen Strategien im ProgrammaticMarketing."Programmatic Advertising sollte man nie ausschließlich ausRichtung Media betrachten. Viel wichtiger für den Erfolg sind Datenund Targeting-Güte als Grundlage für innovative kreative Konzepte.Idealerweise werden daher bereits in der frühen Strategiephasespezifische Teams mit den zu den Herausforderungen passenden Mind-und Skillsets gebildet. Der Output dieser Gruppen ist wesentlichhöherwertiger, als es die derzeit hochgepriesenen Tools, insbesondereim Kontext von Kreation, leisten können. Sie sind allenfalls einWerkzeug, aber kein Substitut. Echte Liebe setzt daher auf dieZusammenführung klassischer, werteorientierter Beratung durchBranchenspezialisten mit den innovativen Möglichkeiten imdatengetriebenen Marketing", sagt Siamac Alexander Rahnavard,Managing Partner Echte Liebe.Über Echte LiebeEchte Liebe (EL) ist eine 2014 gegründete, unabhängigeFull-Service-Agentur für Programmatic Marketing. Die 26 Digitalprofisan den Standorten Köln, Berlin und Miami (USA) bieten Advertiserneinen programmatischen Rundumblick für ihr Marketing. Sie setzenMarketingstrategien in transparente programmatische Strategien um undrealisieren diese mit viel Liebe zum Detail entlang der gesamtenProzesskette auf Basis wissenschaftlich fundierter Data Intelligence:von der Entwicklung der Programmatic Strategy und ProgrammaticCreativity bis hin zum Programmatic Buying. Neues Data-Wissen aus derKampagnenausspielung (Display, Mobile, Video, Social Media Ads, DooH,Radio, TV) wird nicht nur fortlaufend für die Optimierung derKampagnen und die Strategieanpassung genutzt, sondern kann mitentscheidenden Userinformationen in die Produktpolitik einfließen.EL bietet dem Advertiser auf Wunsch damit einen programmatischenKreislauf, der das (digitale) Marketing auf eine ganz neue Stufestellt.EL ist in beiden Kompetenzfeldern (strategische Beratung undoperatives Kampagnenmanagement) mit dem Programmatic-Advertising-Qualitätszertifikat des BVDW ausgezeichnet. 