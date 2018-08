Unterföhring (ots) -Schauspielerin Martina Hill geht am Donnerstag, um 20:15 Uhr bei"TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" auf ProSieben für ihren Fan Wiebke(25, Hamburg) an ihre Grenzen. Kann Wiebke ihren Star geschickt undmit Köpfchen ins Spiel bringen, um gegen Carolin Kebekus und CollienUlmen-Fernandes zu siegen? Alle drei Promis müssen sich für und mitihren Fans in Geschicklichkeits-, Sport- und Wissensspielen beweisen.Wer setzt sich durch und erspielt für seinen Fan im Finale mehr als50.000 Euro?"TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" - Donnerstag, 2. August, um20:15 Uhr auf ProSiebenHashtag zur Show: #TeamworkBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell