Echte Dinos und pures Gold in München / Urzeitliche Highlights des Dino-Jägers und leidenschaftlichen Sammlers Dr.h.c. Hans-Jakob Siber auf der Munich Show - Mineralientage München (FOTO)

Oberhaching (ots) -Auf der größten europäischen Messe für Naturschätze in Münchenzeigt Siber Top-Objekte aus seinen verschiedenen Sammlungen.Privatbesucher dürfen sich am 26. und 27. Oktober auf vieleverschiedene urzeitliche Highlights freuen. Denn es gibt keineNaturschätze, die Köbi, wie er liebevoll von seinen Freunden genanntwird, nicht sammelt: Von Dinosauriern über Wale, Trilobiten undAmmoniten bis hin zu Bernstein, versteinertem Holz, Kristallen, Goldsowie Meteoriten. Ein Highlight der Ausstellung ist seinSauropoden-Baby "Toni", denn versteinerte Jungtiere vonLanghalsdinosauriern sind äußerst selten.Mit über 20 eigenhändig ausgegrabenen Dinosauriern, einereinzigartigen Mineraliensammlung und einem eigenen Museum in Aathalbei Zürich hat sich Dr.h.c. Hans-Jakob Siber weltweit nicht nur unterPaläontologen einen Namen gemacht. Seine Verdienste für dieSaurierforschung zeichnete die Universität Zürich mit derEhrendoktorwürde aus. Seine Funde sind begehrte Objekte bei weltweitrenommierten Museen und seine Ausstellungen Publikumsmagnete. Dassdie Fossilien und Mineralien die Geschichte unserer Erde erzählen,lange bevor wir Menschen sie bevölkerten, fasziniert ihn nach wievor. Durch seine eigenen Grabungen in den jurazeitlichen Ablagerungenvon Wyoming, konnte Siber sich den Traum eines eigenen Museums inseiner Schweizer Heimat erfüllen. Es beinhaltet eine derumfangreichsten Dinosaurier-Ausstellungen in Europa mit vielen echtenSkeletten.Baby "Toni" und weitere Top-Funde aus Sibers Schatzkammer"Man kann bei der Fossiliensuche nicht nach etwas Bestimmtensuchen - die Fossilien kommen zu mir, wenn das Schicksal es will",erklärt Siber. Schaut man sich den Auszug seiner Sammlungen auf derMunich Show an, so kommt man zu dem Schluss, dass es das Schicksaloffensichtlich sehr gut mit ihm gemeint hat. Ein absoluterSensationsfund ist das Sauropoden-Baby "Toni". Es ist dasbesterhaltenen Exemplar eines jungen Langhalsdinosauriers weltweit.Funde von Dinosaurier Babys sind sehr selten. Das lässt sich damiterklären, dass sich die weichen Knochen der Jungtiere nach deren Todschneller zersetzen als die der ausgewachsenen Tiere. Dass "Toni"überhaupt versteinert wurde, liegt wohl daran, dass er vor ca. 150Millionen Jahre innerhalb weniger Sekunden von einer Schlammlawinezugedeckt wurde. Und so können die Besucher das Baby mit ca. zweiMetern Gesamtlänge auf der Munich Show in seiner Fundlage bestaunen.Die unerschöpfliche Vielfalt der Welt der Ammoniten - des klassischenFossils schlechthin - hat Siber schon als kleiner Junge begeistert.Heute konzentriert er sich beim Sammeln auf die schönsten, seltenstenund perfektesten Ammoniten. Als Siber auf einer Mineralienbörse inden 1970er Jahren Gold in Kristallform sah, entdeckte er auch dieseSammelleidenschaft für sich. Und so besitzt er heute kristallisiertesGold und Nuggets, die wie Miniaturskulpturen aussehen.Wer sammelt, schreibt GeschichteAufgrund seiner Sammlungsaktivitäten, seiner Grabungen und vorallem seiner stets hervorragenden Zusammenarbeit mit der Wissenschaftexistieren drei Fossilien mit dem Beinamen "siberi". 1990 bezeichneteProf. Pilleri ein von ihm und seinem Team in Peru ausgegrabenesfossiles Bartenwalskelett "Balaenoptera siberi". 2012 führten seineAusgrabungen im Howe Dinosaurier Quarry zur Beschreibung einer neuenDinosaurier-Gattung mit dem Namen "Kaatedocus siberi", benannt durchden Schweizer Paläontologen und Sauropoden-Spezialist Dr. EmanuelTschopp. Und 2015 bekam eine von Michael Wachtler gefundenePflanzenart aus dem Perm von Südtirol den wissenschaftlichen Namen"Equisetites siberi".Die vom Siber-Team entdeckten fossilen Hautstücke im Howe Quarryführten zu weit verbreiteten neuen Darstellungen des Diplodocus undanderer naher Verwandter mit dem charakteristischen "Kamm". DieStegosaurier gehören mit ihren auffälligen Rückenplatten zu denbekanntesten und beliebtesten Dinosauriern. Vom Tyrannosaurus Rexexistieren immerhin mehr als 20 wirklich gut erhaltene Skelette, vomStegosaurier dagegen bis heute nur zehn. Mit fünf Stegosauriern hatdas Siber-Team mehr von diesen faszinierenden Dinosauriern gefundenund ausgegraben als irgendein anderes Team der Welt. Eines dieserSkelette, genannt "Sophie", steht heute im British Museum of NaturalHistory in London.Über die Munich Show - Mineralientage MünchenDie Munich Show - Mineralientage München wird von dem in zweiterGeneration geführten Familienbetrieb "Münchner MineralientageFachmesse GmbH" veranstaltet und findet dieses Jahr zum 56. Malstatt. Die Schirmherrschaft hat der bayerische Ministerpräsident Dr.Markus Söder übernommen. Mit rund 1.200 Ausstellern aus der ganzenWelt, bietet die Veranstaltung nicht nur eine Informations- undHandelsplattform für Händler, Interessierte und Laien. 