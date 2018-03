Echte Alternative zur chemischen Reinigung und der Wäschepflege mit Wasser

Haier führt revolutionäres "Waschen mit Luft"-Verfahren einShanghai (ots/PRNewswire) - Casarte, eine Premiummarke der HaierGroup, präsentierte am 8. März im Rahmen der Appliance & ElectronicsWorld Expo (AWE) 2018, die in Shanghai stattfindet, eine neue Art vonWaschmaschine, die mit einer fortschrittlichen, luftbasiertenTechnologie arbeitet. Das innovative System läutet eine neue Ära inder Textilreinigung ein und steht stellvertretend für eine neue,dritte Waschmethode, neben der klassischen Wäschepflege mit Wasserund der chemischen Reinigung.Die Waschmaschinentechnik wird zwar ständig weiterentwickelt, aberLeder, Samt, Seide, Kaschmir und Pelz sind derart wertvolle undschwer zu pflegende Besitztümer, dass reguläre Waschmaschinen für denHausgebrauch hier schlicht und einfach überfordert sind - was esunmöglich macht, diese hochwertigen Stoffe zu Hause zu reinigen.Haier hat dem nun ein Ende gesetzt und auf der AWE 2018 seineLuftwasch-Lösung vorgestellt, mit der sich Premiumtextilien aufFaserbasis mit Mikrodampf für Schutz auf molekularer Ebene reinigenlassen. Die neue Technik säubert und pflegt die Stoffe, ohne dass siemit Wasser in Berührung kommen, und bietet damit eine Waschmethode,die reinigt, ohne dabei Schaden anzurichten.Die Demonstration der Waschtechnik mit der CasarteAir-Waschmaschine überzeugte: eine Daunenjacke blieb glatt undflauschig, ein Kaschmirpullover behielt seine schöne Farbe und seinenGlanz, und beide Kleidungsstücke haben ihre ursprüngliche Texturbeibehalten. Die Experten der Branche kamen zu dem Schluss, dass mitCasartes Luftwasch-Konzept eine neue Ära für Premiumpflege im Bereichhaushaltstaugliche Waschmaschinen eingeläutet wird.Tradition der InnovationHaier ist seit über 20 Jahren führend auf dem heimischen Markt undhat sich in den letzten neun Jahren zu einem der weltweit führendenUnternehmen entwickelt. Nach Angaben von Euromonitor Internationalist Haier 2017 ist mit 14,6 % Marktanteil zum neunten Mal weltweitdie Nummer 1 bei Waschmaschinen.Haier hat über 10 F&E-Einrichtungen auf der ganzen Welt etabliertund konzentriert sich als Vorreiter mit seiner "Three inOne"-Globalisierungsstrategie mit der Schaffung von 23 weltweitverteilten Einrichtungen für kreative Innovation darauf, schnell aufdie Bedürfnisse der lokalen Anwender zu reagieren und qualitativhochwertige und differenzierte Produkte zu produzieren. DiesesKonzept, das allen Anforderungen im Bereich der Wäschepflege rund umden Globus individuell gerecht werden kann, macht den Erfolg und dieStärke der Haier-Waschmaschinen insgesamt aus.Haier hat eine langjährige Tradition in der Innovation. DasUnternehmen entwickelte und förderte 2002 dieDual-Power-Waschmaschine mit ihrem leistungsstarken Doppelradantrieb,der die Sauberkeit deutlich verbessert. Im Jahre 2014 führte Haierdie selbstreinigende Waschmaschine ein. Die innovative "SmartBall"-Technologie hat das Problem verschmutze Waschtrommel ein fürallemal beseitigt und den Trend zur gesunden Wäschepflegeeingeleitet. Um den Kundenwünschen nach einer leise laufendenWaschmaschine nachzukommen, entwickelte Haier den Direktantrieb ohneKeilriemen. Dies reduzierte den Geräuschpegel der ursprünglichenQuelle und hat zugleich für eine derartige Stabilität gesorgt, dasseine aufrecht auf einer Haier-Waschmaschine balancierte Münze währenddes Betriebs nicht umkippt. Haier ist ständig auf der Suche nachtechnologischen Innovationen, die verschiedenenVerbraucherbedürfnissen gerecht werden.Smartes Waschen, Smarte LösungenAuf der diesjährigen AWE hat Haier zudem das weltweit erste SmartWashing-Lösungspaket vorgestellt. Haiers Waschmaschinen nutzen dieIoT-Identifizierungs-Technologie, um intelligente Waschmaschinen,SR-Virtual Reality-Ankleidekabinen, intelligente Schuhreiniger,intelligente Schuhpflegemaschinen, und weitere intelligenteProduktenserien miteinander zu verknüpfen. Gleichzeitig findet eineVernetzung mit entsprechenden Ressourcen von Waschmittelherstellern,landesweiten Informationen zur Wasserqualität und denBekleidungsmarken-Ressourcen statt. Dies zusammengenommen ermöglichtdie Big Data-Analyse der Parameter Waschmittel, Wasserqualität,Gewebeart der Kleidungsstücke und weiteren umfassenden Daten, undresultiert in einem maßgeschneiderten Waschzyklus, der den Nutzernein von Anfang bis Ende vollständiges Nutzererlebnis für ihreTextilien bietet - vom Kauf der Kleidungsstücke übers Waschen bis hinzum Pflegen und natürlich auch Tragen.Mit seinem Modell "individuell kombinierbare Einzelbestellungen"hat Haier sich sein Standing in der Branche bewahrt. Haier wächstweiter in einem Umfeld, in dem die vergleichbare Produktqualität beiWaschmaschinen über alle Marken hinweg ein ernstzunehmenderWettbewerbsfaktor ist, und treibt die Entwicklung der Branchekontinuierlich und mit hoher Geschwindigkeit voran. In China geltendie Haier-Waschmaschinen als innovative und exzellente Beispiele fürdie Qualität einer "Made in China"-Marke. Die globale Kundschafterfährt Haier als Neuerer, der durch kontinuierliche Innovation dietäglichen Abläufe verbessert, und der seine professionelleLeistungsstärke als internationale Top-Marke für Wäschepflegerdemonstriert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/652833/release.jpgPressekontakt:Dingxue@sdpr.com185 6159 2146Original-Content von: Haier Group Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell