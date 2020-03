Echt kein Müll! - Dieser Job ist ein echter Geheimtipp für Frauen (AUDIO)

Berlin/ Hannover (ots) - Anmoderationsvorschlag: Orange ist das neue Schwarz:Das wissen wir spätestens seit einer amerikanischen Kult-Serie. Doch auchhierzulande lohnt es sich, 'Orange' mal als Farbe in Betracht zu ziehen und zwarin Form von Arbeitsbekleidung. Denn, was viele nicht wissen: Müllwerker ist einechter Traumjob - und das nicht nur für Männer! Immer mehr Frauen sind lautVerband kommunaler Unternehmen als Müllwerkerinnen unterwegs. Mehr dazu vonmeinem Kollegen Mario Hattwig.Sprecher: Große Müllautos, schwere Container und starke Männer: Das war gestern,denn immer mehr Frauen räumen bei den kommunalen Entsorgern auf. So auchMüllwerkerin Stefanie Celikdal, die ihren Job richtig liebt und das aus gutemGrund.O-Ton 1 (Stefanie Celikdal, 17 Sek.): "Erst mal, er ist krisensicher, definitiv.Und das ist für mich schon wichtig als Mutter. Im Freien zu arbeiten, finde ichauch super, egal ob Regen, Schnee, das ist alles super - wir haben perfekteKleidung. Und das Geld ist auch sehr schmeichelhaft. Tarifverträge, ÖffentlicherDienst, mehr Urlaub, also alles super!"Sprecher: Außerdem ist man jeden Tag pünktlich zu Hause und es gibt vieleWeiterbildungsmöglichkeiten. Zwar ist der Job körperlich anstrengend, aber dassind die typischen Frauen-Berufe im Pflegebereich auch. Dagegen haben dieMüllwerkerinnen einen entscheidenden Vorteil:O-Ton 2 (Stefanie Celikdal, 06 Sek.): "Wir arbeiten noch mehr im Team, dieContainer ziehen wir zu zweit, und das ist in der Pflege ja nicht so - da mussman ja schon viel alleine machen."Sprecher: Apropos Team: Natürlich mussten sich die ganzen harten Kerle erst malan die neue geballte Frauenpower gewöhnen.O-Ton 3 (Stefanie Celikdal, 18 Sek.): "Anfangs war es schwierig, weil die Männernicht wussten, wie soll ich mit den Frauen umgehen. Aber nach so zwei, dreiWochen war es dann echt super. Man merkt, die Männer möchten auch ihren Respekthaben. Das ist so. Und jetzt muss ich sagen, es ist echt super, wenn manangekommen ist. Und, ja, Männer und Frauen sind dann auch gleich. Das istschön!"Sprecher: Und das Beste: Ein einfacher Schulabschluss reicht völlig aus.O-Ton 4 (Stefanie Celikdal, 10 Sek.): "Wer eine Bohrmaschine in die Hand nehmenkann, kann auch Müllwerkerin sein. Bohren ist dreckiger als Müllwerkerin. Also:Traut euch, bewerbt euch und bringt viel Spaß mit."Abmoderationsvorschlag:Und eins steht fest: Es ist definitiv ein krisensicherer Job, denn Müll wird esimmer geben! Wer mehr rund um den Beruf des Müllwerkers beziehungsweise derMüllwerkerin wissen möchte, der kann sich bei seinem kommunalen Entsorgerinformieren.Pressekontakt:Abteilung Kommunikation und Public AffairsVerband kommunaler Unternehmen e.V.Invalidenstr. 9110115 BerlinFon +49 30 58580-227Fax +49 30 58580-107mader@vku.dewww.vku.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6556/4537150OTS: Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU)Original-Content von: Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU), übermittelt durch news aktuell