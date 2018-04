Echosens präsentiert FibroScan 630 Expert, eine innovative Lösung für die nicht-invasive Leberdiagnose

Paris (ots/PRNewswire) -Echosens, Erfinder der branchenführenden FibroScan-Technologie,stellt mit FibroScan 630 Expert eine einzigartige Lösung vor, diebeim nicht-invasiven Management von Lebererkrankungen neue Maßstäbesetzt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/664145/Echosens_Logo.jpg(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/664142/Echosens_FibroScan_630_Expert.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/664142/Echosens_FibroScan_630_Expert.jpg) )Chronische Lebererkrankungen sind ein großes und wachsendesProblem für die Volksgesundheit. Weltweit sind mehr als eineMilliarde Menschen betroffen. Sie können durch einen Virus wieHepatitis B oder C, übermäßigen Alkoholkonsum oder schlechteEssgewohnheiten hervorgerufen werden und führen zu Erkrankungen wienicht-alkoholische Fettleber (NAFLD) und nicht-alkoholischeSteatohepatitis (NASH). Diese Erkrankungen werden in der Regel erstim späten Stadium symptomatisch und bleiben zuvor unerkannt. Sieverschlimmern sich aber mit der Zeit und können in letzter Konsequenzzu lebensbedrohlichen Komplikationen wie Leberzirrhose und Leberkrebsführen.FibroScan ist eine aussagekräftige, effiziente, nicht-invasiveLösung, die die Leberfibrose und -steatose in nur wenigen Minutenquantifiziert und die klinische Entscheidungsfindung unterstützt.Dies verbessert die Betreuung von Patienten mit chronischenLebererkrankungen und macht schmerzhafte Leberbiopsien überflüssig.FibroScan verwendet eine proprietäre Technologie mit der Bezeichnung"Vibration-Controlled Transient Elastography" oder VCTE. Dabei wirdauf eine Kombination aus Scherwellen und Ultraschall (erzeugt an derSondenspitze) zurückgegriffen.Das neue FibroScan 630 Expert macht die Untersuchung effizienterund erweitert sowohl den Anwendungsbereich als auch das klinischeLeistungsspektrum.Unter anderem verfügt das System über ein hochperformantesElastografie-Modul, verbesserte Ergonomie, ein integriertesultraschallbasiertes Führungssystem, einen speziellenMilzuntersuchungsmodus, eine intuitive Benutzeroberfläche,Touchscreen und erweiterte Tastatur sowie ein integriertesStrichcodelesegerät.Die neue Lösung wird im Rahmen des International Liver Congress2018 präsentiert, der vom 11. bis 15. April 2018 in Parisstattfindet.Informationen zu EchosensEchosens ist ein innovatives Hochtechnologieunternehmen mit Sitzin Frankreich. Echosens hat sich seit seiner Gründung 2001 als derweltweit führende Anbieter von nicht-invasiven Diagnoselösungen fürPatienten mit chronischen Lebererkrankungen etabliert. Echosensentwickelt innovative nicht-invasive Technologien zurkosteneffektiven Diagnose und Kontrolle von chronischenLebererkrankungen, die sich durch Präzision, Standardisierung undzeit- bzw. nutzerunabhängige Wiederholbarkeit auszeichnen. DerKonzern entwickelt, fertigt und verkauft unter eigenem Namen undeigenen Marken ordnungsgemäß eingetragene Produkte und Lösungen zurDiagnose, Beurteilung und Kontrolle verschiedener chronischerLebererkrankungen an Ärzte. Lebererkrankungen sind ein großes undwachsendes Problem für die Volksgesundheit und einer der zentralenEntwicklungsbereiche für Echosens.