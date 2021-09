Echo Global Logistics-Aktie: Wird für 1,3 Milliarden Dollar übernommen!

Echo Global Logistics Inc. (NASDAQ:ECHO) gab am Freitag bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch die globale Private-Equity-Firma The Jordan Company zu einem Eigenkapitalwert von rund 1,3 Milliarden US-Dollar getroffen hat.

Echo Global Logistics ist ein Anbieter von technologiegestützten Transport- und Lieferkettenmanagementdiensten.

Als Ergebnis der Transaktion wird Echo Global Logistics ein privates Unternehmen, das zusätzliche Ressourcen und größere Flexibilität für



