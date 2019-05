EchoStar Mobile und RigNet schließen Partnerschaft zur Erweiterung innovativer mobile Satellitendienste

Konnektivität für das Internet der Dinge zur Unterstützung vonUnternehmen in ganz EuropaDublin (ots/PRNewswire) - EchoStar Mobile, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2452479-1&h=2410400287&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2452479-1%26h%3D3720992399%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.echostarmobile.com%252F%26a%3DEchoStar%2BMobile%252C&a=EchoStar+Mobile%2C) ein Mobilfunkbetreiber, der alsTochtergesellschaft der EchoStar Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2452479-1&h=304698398&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2452479-1%26h%3D3687584816%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.echostar.com%252F%26a%3DEchoStar%2BCorporation&a=EchoStar+Corporation) (NASDAQ: SATS) mit hybriden Satelliten- undterrestrischen Netzen Konnektivität in ganz Europa bereitstellt, undRigNet, Inc. (NASDAQ: RNET), ein führenderAnbieter von ultra-sicheren, intelligenten Netzwerklösungen, habenheute ihre Partnerschaft zum Ausbau und Vertrieb der IP-basiertenmobilen Satellitendienste (Mobile Satellite Services, MSS) vonEchoStar Mobile bekanntgegeben, um den europäischen Kundenstamm vonRigNet mit Sprach- und Datendiensten zu versorgen. RigNet wird über den S-Band-Kommunikationssatelliten EchoStar XXI(mit ergänzender Bodenkomponente) kostengünstig Geräte und sichere,zuverlässige Konnektivität anbieten und ist in allen 28Mitgliedstaaten der Europäischen Union zugelassen.Die Ausrüstung für das mobile Netzwerk von EchoStar,einschließlich der erweiterten IP-Sprach- und Datenterminals, wirdvon der EchoStar-Tochter Hughes Network Systems, LLC, dem weltweitführenden Anbieter von Breitband-Satellitennetzwerken, konstruiertund produziert."Diese neue Partnerschaft mit RigNet ist ein entscheidenderSchritt in der Weiterentwicklung der industriellen IoT-Konnektivitätund kommt Unternehmen in ganz Europa zugute", sagte Anders Johnson,Geschäftsführer von EchoStar Mobile und Präsident der EchoStarSatellite Services L.L.C. "Die Zusammenarbeit mit einem erstklassigenWeltmarktführer im Bereich der digitalen Transformation, der globaleOrganisationen dabei unterstützt, ihre Geschäfte zu vernetzen und zutransformieren, ist für uns eine einmalige Gelegenheit,Satellitendienste innerhalb des schnell wachsenden industriellenIoT-Marktes zu positionieren. RigNet verfügt über alle erforderlichenFähigkeiten, um die innovativen Datendienste von EchoStar Mobile inganz Europa vermarkten und vertreiben zu können. Wir erwarten allemit großer Spannung die nächste Phase in der Entwicklung dieserGeschäftsbeziehung.""Wir gehen diese Partnerschaft mit EchoStar mit großerBegeisterung ein, da wir damit eine leistungsstarke Technologie imBereich der Satellitenkonnektivität anbieten können", sagte DanielleEdwards, Vice President für die Bereiche IoT und Apps bei RigNet."Diese innovative Lösung stellt eine leistungsstarke Option zurVerfügung, die die Konnektivitätsanforderungen unserer Kunden im Zugeihrer digitalen Transformation erfüllt."Informationen zu RigNetRigNet (NASDAQ: RNET) bietet fortschrittliche Software, optimierteIndustrielösungen und Kommunikationsinfrastrukturen an, die Kundendabei unterstützen, die geschäftlichen Vorteile der digitalenTransformation in die Realität umzusetzen. Mit erstklassigen,ultra-sicheren Lösungen, die IP- Konnektivität, bandbreitenoptimierteOTT-Anwendungen, Big-Data-Lösungen für das industrielle Internet derDinge (Industrial Internet of Things, IIoT) und branchenführendeAnalytik im Bereich des maschinellen Lernens umfassen, trägt RigNetwesentlich zur digitalen Evolution der Wirtschaft bei, dieUnternehmen dazu befähigen wird, auf kritische Probleme rascher zureagieren, das Risiko von Betriebsunterbrechungen zu mindern undinsgesamt finanziell stärker und leistungsfähiger zu werden. RigNethat seinen Hauptsitz in Houston, Texas und ist rund um die Weltvertreten.Informationen zu EchoStar Mobile LimitedEchoStar Mobile Limited, eine Tochtergesellschaft der EchoStarCorp., ist ein Mobilfunkbetreiber, der Konnektivität in ganz Europabereitstellt. EchoStar Mobile Limited hat seinen Firmensitz inDublin, Irland und bietet Zugang zu hybriden Satelliten- undterrestrischen Netzen, die Unternehmen, Regierungsbehörden undPrivatkunden verbesserte Sprach- und Datenkommunikationsdienstebieten. Weitere Informationen finden Sie auf echostarmobile.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2452479-1&h=3545740553&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2452479-1%26h%3D2076591309%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fechostarmobile.com%252F%26a%3Dechostarmobile.com&a=echostarmobile.com).Informationen zu EchoStarDie EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) ist ein erstklassiger,weltweit agierender Anbieter von Lösungen für dieSatellitenkommunikation. EchoStar hat seinen Firmensitz in Englewood,Colorado und ist weltweit tätig. Das Unternehmen ist mit seinenGeschäftsbereichen Hughes Network Systems und EchoStar SatelliteServices ein Vorreiter für sichere Kommunikationstechnik. 