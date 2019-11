EchoStar Mobile lanciert den S-Band-Terminal Hughes 4500 an der European Utility Week

Dublin (ots/PRNewswire) - EchoStar Mobile, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640184-1&h=49417023&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640184-1%26h%3D2798882252%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.echostarmobile.com%252F%26a%3DEchoStar%2BMobile%252C&a=EchoStar+Mobile%2C) ein Mobilfunkbetreiber, der alsTochtergesellschaft der EchoStar Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640184-1&h=879283305&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640184-1%26h%3D2698399603%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.echostar.com%252F%26a%3DEchoStar%2BCorporation&a=EchoStar+Corporation) (NASDAQ: SATS) mit hybriden Satelliten- undterrestrischen Netzen Konnektivität durch ein integriertesSatelliten- und terrestrischen Netz in ganz Europa, der Nordsee undim Mittelmeer bereitstellt, gab heute die Lancierung des neuenS-Band-Terminals Hughes 4500 bekannt, mit dem eine zuverlässigeKonnektivität für mobile, festnetzgestützte und maritimeNetzwerkapplikationen über Satellitennetzwerke bereitgestellt werdenkann.Der Hughes 4500 umfasst eine Rundstrahlantenne und ist für mobileund fixe Einsätze konzipiert. Der Hughes 4500 ist der ersteS-Band-Terminal im Markt, der einen geringen Stromverbrauch, einäußerst geringes Gewicht und ein einfaches Installationsverfahrenaufweist. Durch diese Faktoren ist der Terminal sehr gut geeignet fürmobile Betriebe und langfristige fixe Einsätze an abgelegenenStandorten mit schwierigen Stromversorgungsbedingungen sowie unterextremen Wetterbedingungen. Er gewährleistet eine hochverfügbareNetzwerkverbindung und stellt die Verbindung bei einer Störungautomatisch wieder her."Dieser neue Terminal ist in Bezug auf die mobilen Fähigkeiten,den Stromverbrauch und die Bedienerfreundlichkeit einzigartig", sagtAnders Johnson, Geschäftsführer von EchoStar Mobile und Präsident vonEchoStar Satellite Services L.L.C. "Wir unternehmen großeAnstrengungen, um die neuen Bedürfnisse desSatellitenmobilfunkdienstmarkts in Europa und den umliegendenGebieten zu erfüllen. Der S-Band-Terminal Hughes 4500 ist einkosteneffizientes Gerät, das ideal für fixe oder mobile Einsätze anLand oder für maritime Applikationen geeignet ist. Im Jahr 2020planen wir die Lancierung einer Dualmodus-Variante des 4500-Terminalsmit integrierter 4G-LTE-Konnektivität für den heterogenenWireless-Zugang zwecks Maximierung der Servicekontinuität undgleichzeitiger Maximierung der Konnektivitätskosten."EchoStar Mobile präsentiert den S-Band-Terminal Hughes 4500 an derEuropean Utility Week in Paris, die vom 12. bis 14. November (StandG163) stattfindet. EchoStar Mobile begrüßt Kunden und Partner desVersorgungssektors, um zu erfahren, wie das Netzwerk von EchoStarMobile durch eine erhöhte Strahlenabdeckung einen kosteneffizientenund zuverlässigen Fernbetrieb ermöglicht.Informationen zu EchoStar MobileEchoStar Mobile Limited, eine Tochtergesellschaft der EchoStarCorp., ist ein Mobilfunkbetreiber, der Konnektivität in ganz Europabereitstellt. EchoStar Mobile Limited hat seinen Firmensitz inDublin, Irland, und bietet Zugang zu hybriden Satelliten- undterrestrischen Netzen, die Unternehmen, Regierungsbehörden undPrivatkunden verbesserte Sprach- und Datenkommunikationsdienstebieten. Weitere Informationen finden Sie auf echostarmobile.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640184-1&h=523755297&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640184-1%26h%3D14425998%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fechostarmobile.com%252F%26a%3Dechostarmobile.com&a=echostarmobile.com).Informationen zu EchoStarDie EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) ist ein erstklassiger,weltweit agierender Anbieter von Lösungen für dieSatellitenkommunikation. EchoStar hat seinen Firmensitz in Englewood,Colorado, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen ist mit seinenGeschäftsbereichen Hughes Network Systems und EchoStar SatelliteServices ein Vorreiter für sichere Kommunikationstechnik.Weitere Informationen finden Sie auf echostar.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640184-1&h=4083766715&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640184-1%26h%3D2792534186%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.echostar.com%252F%26a%3Dechostar.com&a=echostar.com). Folgen Sie @EchoStar (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2640184-1&h=2223536221&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2640184-1%26h%3D3387062853%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fechostar%26a%3D%2540EchoStar&a=%40EchoStar) aufTwitter.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/542439/Echostar_Mobile_Logo.jpgPressekontakt:Clive NewportEchoStar Mobile Limited+44(0) 1908 425 378c.newport@echostarmobile.co.ukOriginal-Content von: EchoStar Mobile Limited, übermittelt durch news aktuell