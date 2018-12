EchoStar: Ist das eine Gewinn-Chance?

Für die Aktie EchoStar stehen per 14.12.2018 37,9 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. EchoStar zählt zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses EchoStar auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen EchoStar. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 82,91. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von EchoStar zahlt die Börse 82,91 Euro. Dies sind 38 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Telecom" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 134,05. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die EchoStar derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 47,61 USD, womit der Kurs der Aktie (37,9 USD) um -20,39 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 41,41 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -8,48 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Sell"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Sell".