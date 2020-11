Ebury und TrustBills kooperieren für weiteres Wachstum und optimiertes Produktangebot / Führende Global Trade-FinTechs vereinfachen die finanzielle Seite des Welthandels durch neue Partnerschaft

London/Hamburg (ots) - Ebury, globales FinTech mit Fokus auf internationalen Zahlungsverkehr und Währungsmanagement, unterzeichnet einen Partnerschaftsvertrag mit dem Hamburger FinTech TrustBills, das auf die Finanzierung internationaler Handelsaktivitäten spezialisiert ist.Beide Unternehmen ergänzen gegenseitig ihre Produktportfolios, integrieren ihre Zahlungssysteme und fördern ihre jeweiligen Vertriebsaktivitäten. Ziel der Partnerschaft ist es, Unternehmen die gesamte finanzielle Seite ihrer internationalen Handelsaktivitäten zu erleichtern und mehr Marktteilnehmer mit grenzüberschreitender Forderungsfinanzierung zu unterstützen. Durch die Integration ihrer Zahlungssysteme schaffen TrustBills und Ebury zudem eine schnellere und unkomplizierte Alternative zum EBICS-Genehmigungsverfahren. Kunden in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg profitieren so von der branchenführenden Technologie beider Unternehmen, wenn es um Zahlungen und Working Capital geht.Juan Lobato, Mitbegründer und CEO von Ebury, sagt zu der Kooperation: "TrustBills Receivables Exchange bietet diversifizierte Liquiditätsquellen und kontinuierlichen Zugang zu Working Capital zu niedrigen Kosten. Da wir uns auf Lösungen für den internationalen Handel konzentrieren, ist TrustBills der perfekte Partner. Die Zusammenarbeit mit TrustBills versorgt unsere Kunden mit zusätzlicher Liquidität und hilft, Kapital freizusetzen, das in ausstehenden Forderungen gebunden ist."Jörg Hörster, Gründer und CEO von TrustBills, sagt: "Innerhalb kürzester Zeit können Unternehmen weltweit Multiwährungskonten bei Ebury eröffnen. Insbesondere ausländische Investoren, die Trade Finance-Risiken über TrustBills Receivables Exchange sourcen wollen, werden feststellen, dass der Prozess nochmals deutlich einfacher, schneller und effizienter geworden ist. "Pressekontakt:Media contact TrustBillsDr. Johannes Ulbricht+49 (0) 174 3205321julbricht@trustbills.comMedia contact EburyNils Hennemann +49 (0) 211 240 9131Tara Al Okaidi +49 (0) 211 240 9131pressoffice@ebury.comOriginal-Content von: TrustBills, übermittelt durch news aktuell