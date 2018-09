Ebner Stolz verstärkt mit Markus Mühlenbruch und Dr. Thomas Fuchs Restrukturierungsteam in Stuttgart

Stuttgart (ots) - Ebner Stolz ist weiter auf Expansionskurs. Nachdem Ausbau des Anwaltsbereichs gewinnt das Unternehmen für denStandort Stuttgart den Restrukturierungs-Experten Markus Mühlenbruch(53). Mühlenbruch wechselt von Helbling Business Advisors als Partnerzu den Management Consultants von Ebner Stolz. Im Sommer verstärktensich die Stuttgarter Unternehmensberater mit dem SanierungsexpertenDr. Thomas Fuchs (48), der seine Expertise u.a. bei Bachert & Partnerund als Interimsgeschäftsführer in Krisensituationen aufgebaut hat.Markus Mühlenbruch leitete als Geschäftsführer und Partner vonHelbling über zehn Jahre den Standort Stuttgart. Zuvor leitete erfür eine deutsche Großbank das Risikomanagement im SüdwestenDeutschlands und bringt so 25 Jahre Sanierungserfahrung mit. MarkusMühlenbruch ist Experte in den Branchen Automotive, Maschinen- undAnlagenbau sowie in der Elektro- und Bauindustrie. Er steht fürVerhandlungsführung in komplexen Situationen, das Managenkonfliktärer Stakeholder-Gemengelagen und das Lösen schwierigerFinanzierungssituationen.Dr. Thomas Fuchs verfügt über langjährige Erfahrung imTurnaround-Management. Er war geschäftsführender Gesellschafter einermittelstandsorientierten Unternehmensberatung. SeineBeratungsschwerpunkte sind Unternehmensplanung,Unternehmensfinanzierung und Liquiditätssicherung. Über die BranchenAutomotive und Maschinenbau hinaus berät er vorwiegend Unternehmenaus der textil- und kunststoffverarbeitenden Industrie."Wir freuen uns, mit dem Wechsel von Markus Mühlenbruch und Dr.Thomas Fuchs unsere Präsenz auszubauen und den BereichRestrukturierung von Stuttgart aus stärker bearbeiten zu können",sagt Wirtschaftsprüfer und Partner Bernhard Steffan, der zugleich denVorsitz des Fachausschusses Sanierung und Insolvenz des Instituts derWirtschaftsprüfer (IDW FAS) innehat."Die Neuzugänge zu unserem interdisziplinären Team stärken unsereMarktposition in technologiegetriebenen Branchen", freut sich Dr.Carsten Nagel, Restrukturierungspartner bei Ebner Stolz. Mit dieserVerstärkung untermauert Ebner Stolz den Anspruch, eine der erstenAdressen für die Restrukturierung mittelständischer Unternehmen zusein. Das Restrukturierungsteam von Ebner Stolz zählt 70 Spezialistenfür Krisensituationen.Pressekontakt:Dr. Ulrike HörethEbner StolzKronenstraße 3070174 StuttgartTel. +49 711 2049-1371ulrike.hoereth@ebnerstolz.deOriginal-Content von: Ebner Stolz, übermittelt durch news aktuell