Eberhofer, der Fünfte. SAUERKRAUTKOMA / Ab 9. August im Kino (FOTO)

München (ots) -Am Schönsten gemordet wird halt einfach daheim. In SAUERKRAUTKOMAmuss Franz Eberhofer, Chef-Phlegmatiker bei der PolizeidienststelleNiederkaltenkirchen, die Heimat aber vorübergehend verlassen. Diefünfte Rita-Falk-Adaption von Regisseur Ed Herzog und ProduzentinKerstin Schmidbauer verpflanzt das "Dreamteam"Eberhofer-Birkenberger, gespielt von Sebastian Bezzel und SimonSchwarz, in die wilde Großstadt München - für den Eberhofer derOverkill.Link zum Trailer: https://youtu.be/ndRX3kE-jNADie vier bisherigen Verfilmungen der Bestseller-Reihe von RitaFalk haben bereits 2,4 Millionen Besucher in die bayerischen Kinosgelockt.Kurzinhalt: Provinzpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel)wird neuen, nervenzerfetzenden Belastungen ausgesetzt: Er wird nachMünchen "strafversetzt". Das bedeutet für ihn Wohngemeinschaft mitseinem eigenwilligen Kumpel Rudi (Simon Schwarz) und seineWidersacherin Thin Lizzy (Nora Waldstätten) als Chefin. Kein Wunder,dass Franz zurück will nach Niederkaltenkirchen. Dort wartet diegrößte Herausforderung auf ihn: Karl-Heinz Fleischmann (GedeonBurkhard), früher der pickelige "Fleischi" und nun erfolgreicherGeschäftsmann, ist wieder aufgetaucht und macht sich an seine Susi(Lisa Maria Potthoff) ran. Diesmal gibt es keinen Ausweg: Franz istseiner ewigen On-Off-Freundin den längst überfälligen Heiratsantragschuldig. Zum Glück findet sich bald eine Frauenleiche im Kofferraumvom Papa (Eisi Gulp), die den Eberhofer zurück in die Heimat und anOmas (Enzi Fuchs) Kochtöpfe führt. Die Aufklärung erledigt der Franzso lässig wie immer, die abführende Wirkung von Sauerkraut lässt erbesser Rudi ausprobieren, wenn es aber darum geht, bei der Susi einenordentlichen Heiratsantrag zu vollstrecken, stößt er doch an seineGrenzen.Maibaumschändung, Sauerkrautüberdosis, verpatzte Heiratsanträge -der Eberhofer steht mal wieder vor schweren kriminalistischen undkulinarischen Herausforderungen. Neben dem vertrauten Dorfensemble,verkörpert durch Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, GerhardWittmann, Sigi Zimmerschied, Stephan Zinner, Daniel Christensen, MaxSchmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer u.a., tritt erstmals GedeonBurkhard als Susis schnöseliger Verehrer in Erscheinung. Und mitMichael Ostrowski, Ulrike Beimpold und Nora Waldstätten tauchendiesmal drei österreichische Stars in der Reihe auf.SAUERKRAUTKOMA ist eine Constantin Film Produktion inCo-Produktion mit der ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk undwurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern und des DeutschenFilmförderfonds gefördert. Produzentin ist Kerstin Schmidbauer,Co-Produzentinnen sind Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARDDegeto) und Christine Strobl (ARD Degeto). Das Drehbuch stammt vonStefan Betz und Ed Herzog.Darsteller: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff,Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Nora Waldstätten, GedeonBurkhard, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, MaxSchmidt, Ferdinand Hofer, Thomas Kügel, Ulrike Beimpold und als GastMichael Ostrowski und Harry G.Executive Producer: Christine RotheCo-Produzentinnen: Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARDDegeto), Christine Strobl (ARD Degeto)Produzentin: Kerstin SchmidbauerDrehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita FalkRegie: Ed Herzog