EbAV-II-Umsetzungsgesetz: Geist der EbAV-II-RL umsetzen und Solvency-II durch die Hintertür vermeiden

Berlin (ots) - "Der vorliegende Gesetzentwurf zur Umsetzung derEbAV II Richtlinie öffnet EIOPA die Hintertür für die EinführungSolvency-II analoger Methoden in Risikomanagement,Berichtsanforderungen und Aufsichtspraxis. Genau das wollte derEU-Gesetzgeber nicht. Dem sollte der deutsche Gesetzgeber dann auchRechnung tragen!" erklärte Dr. Georg Thurnes, stellvertretenderVorsitzender der aba am Rande der heutigen Anhörung vor demFinanzausschuss des Deutschen Bundestags zum "Entwurf eines Gesetzeszur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/2341 des EuropäischenParlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die Tätigkeitenund die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichenAltersversorgung (EbAV)".Die Regelungen im § 329 VAG, § 43a VAG und § 294 VAG sollten daherim Hinblick auf EbAV im Sinne einer EU-Mindestharmonisierung gefasstwerden, fordert die aba in ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf.Andernfalls wird die im Gesetzentwurf vorgesehene "1:1-Umsetzung"faktisch zu einer EU-Vollharmonisierung durch EIOPA führen, die derGrundidee der EbAV II-RL eindeutig widerspricht. Da die Systeme derbetrieblichen Altersversorgung (bAV) in den Mitgliedstaaten großeUnterschiede aufweisen und maßgeblich an das jeweilige nationaleArbeits- und Steuerrecht anknüpfen, ist die EbAV-II-RL - im Gegensatzetwa zu den EU-Richtlinien im Versicherungs-und Fondsbereich - aufeine EU-Mindestharmonisierung ausgelegt und lässt den Mitgliedstaatenbewusst größere Spielräume in der Umsetzung.Die Regelung zur Zusammenarbeit mit EIOPA in § 329 VAG sieht nichteinmal vor, dass national durch die zuständigen Ministerien oder garparlamentarisch überprüft werden kann, welche EIOPA-Standards und wiediese - auch im Hinblick auf das deutsche Arbeits-und Sozialrecht -für die Regulierung deutscher EbAV angemessen genutzt werden."Will man die bAV, wie durch das Betriebsrentenstärkungsgesetzangestrebt, wirklich stärken, dann müssen Überregulierung undunpassende Regulierung für Pensionskassen und Pensionsfonds vermiedenwerden. Dies gilt auch für das neue hoffnungsträchtigeSozialpartnermodell. EbAV brauchen eine nachhaltig verlässliche undin das nationale Arbeits- und Sozialecht eingebetteteAufsichtsumgebung", so Thurnes in Berlin."Wir bedauern, dass die langjährige Forderung der aba, eineigenständiges Aufsichtsrecht für EbAV zu schaffen, durch denRegierungsentwurf nicht aufgegriffen wurde", kritisierte Thurnes. ImVergleich mit dem Referentenentwurf sei festzuhalten, dass derRegierungsentwurf für die Praxis wichtige Kleinigkeiten besserregele, die auf eine EU-Vollharmonisierung ausgerichteten VAG-Regelnblieben jedoch - entgegen dem Geist der EbAV-II-RL - unberührt,bemängelt die aba in ihrer Stellungnahme.Die aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.ist der deutsche Fachverband für alle Fragen der betrieblichenAltersversorgung in der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Dienst.Die aba vereinigt mit ihren ca. 1.100 Mitgliedern Unternehmen mitbetrieblicher Altersversorgung, Versorgungseinrichtungen,versicherungsmathematische Sachverständige und Beratungshäuser,Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften sowie Versicherungen, Bankenund Investmenthäuser. Satzungsgemäß setzt sich die aba neutral undunabhängig vom jeweiligen Durchführungsweg für den Bestand und Ausbauder betrieblichen Altersversorgung ein.Pressekontakt:Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitKlaus Stiefermann030 3385811-10Klaus.Stiefermann@aba-online.deOriginal-Content von: Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba), übermittelt durch news aktuell