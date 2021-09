Eaze: Uternehmen startet landesweites Programm zur Versorgung einkommensschwacher kalifornischer Patienten!

Der Cannabis-Lieferdienst Eaze hat Eaze Compassion ins Leben gerufen, ein landesweites Programm zur Wiederherstellung des Zugangs zu medizinischem Cannabis für Patienten, die durch die kalifornischen Cannabisgesetze und die hohen Preise im Stich gelassen wurden.

Im Rahmen der Partnerschaft mit einem Netzwerk von lizenzierten Cannabismarken und mitfühlenden Pflegeorganisationen wie Weed For Warriors, Operation Evac, This Is Jane Project und Brownie Mary Democratic Club



zur Originalmeldung