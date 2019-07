"Eau de Carfum": Shell stellt eigene Auto-Raumdüfte mit Star-Parfümeur Mark Buxton vor (FOTO)

Hamburg (ots) -Shell hat gemeinsam mit Mark Buxton eigene Raumdüfte fürs Autoentwickelt. Basierend auf der "Shell Drives You"-Studie wurden vierunterschiedliche Fahrverhalten identifiziert, auf die die vierexklusiven Düfte abgestimmt wurden. Unter dem Titel "Eau de Carfum"stellte Shell die Raumdüfte bei einem exklusiven Medienevent inHamburg vor. Sie werden im Innenraum des Autos versprüht und sollendie Fahrleistung am Steuer positiv beeinflussen.Der Duft "FEEL" wurde beispielsweise für echte Auto-Fanskonzipiert. Er beinhaltet auf der einen Seite spezielle Duftnoten wieGummi und Leder. In Kombination mit Zedernholz, Geranium, Amber undPfingstrose wird jedoch ein perfekt abgerundeter, charakterstarkerDuft daraus. "FLOW" wurde hingegen entwickelt, um Autofahrer, diesich beim Fahren tendenziell eher stressen lassen, zu beruhigen. DieDüfte "PLAY" für Fahrer, die viel unterwegs sind, um viel zu erleben,und "BOOST" für in allen Lebenslagen erfolgsorientierte Menschenvervollständigen das "Carfum"-Quartett.Die Entwicklung der Shell Düfte basierte auf einemwissenschaftlichen Experiment: Im Herbst 2017 hatte Shell inDeutschland die "Shell Drives You"-Studie durchgeführt, bei derallein hierzulande rund 300 Autofahrer - darunter auch Prominente undJournalisten - mitmachten. Unter anderem wurde mithilfe vonTracking-Armbändern und der Shell App das Fahrverhalten untersucht.Inzwischen hat Shell das Fahrexperiment weltweit in weiteren Länderndurchgeführt. Wie sich herauskristallisiert hat, lassen sich vieleAutofahrer mit Blick auf ihre Persönlichkeit, ihre vorwiegendeStimmung und ihre Gewohnheiten in vier typische Fahrverhaltensmustereinteilen.Für den "Connector" ist die Zeit im Auto eine Notwendigkeit, umvon A nach B zu kommen, Freunde und Familie zu treffen und eine tolleZeit zu erleben. "Free Spirits" lieben es hingegen zu fahren. Sielegen Wert auf hochwertige Produkte und wollen die Performance ihresAutos spüren. "Go-Getters" sind genauso gern unterwegs, für sie stehtjede Form von Wettbewerb jedoch noch mehr in Fokus. Sie wollen inallen Lebenslagen die Besten sein, sind ambitioniert undselbstbewusst. Der "Controller" lässt es im Vergleich dazu etwasruhiger angehen. Sein/Ihr Ziel: jederzeit "Herr der Lage" sein undtendenziell eher vorsichtig agieren.Ein Mastermind wird kreativBei der Zusammenstellung der Düfte ließ Mark Buxton - geboren inEngland, aufgewachsen in Hamburg und seit mehr als 20 Jahren wohnhaftin Paris - seiner Kreativität freien Lauf. Infolgedessen gingen beider Parfum-Produktion im französischen Grasse Aromen wie SchwarzerTee, Winter-Limonen, Elemi-Harz oder etwa Bergamotte in die Düfteein. "Shell trat mit der Idee an mich heran, meine Sinne für einäußerst interessantes Projekt einzusetzen, was ich mit Freude getanhabe", erklärt Buxton. "Herausgekommen sind vier sehr spezielle Düfteauf Parfum-Niveau, auf die ich stolz bin. Derart hochwertigeRaumdüfte für das eigene Auto sind ein echtes Novum.""Mit dem spannenden Projekt 'Eau de Carfum' haben wir uns auf ganzneues Territorium begeben", sagt André Humbert, der bei Shell alsRetail Brand & Communication Manager für Deutschland, Österreich unddie Schweiz verantwortlich ist. "Wir sind Experten, was dasAutofahren angeht, aber für die Konzeption unserer ersten Raum-Düftehaben wir mit Mark Buxton einen der führenden Parfümeure weltweitgewinnen können. Im Sinne unserer GO WELL-Mission haben wir unsdiesmal etwas ganz Besonderes ausgedacht, um die Zeit unterwegs nochangenehmer zu gestalten."Ob "Eau de Carfum" seinen Weg in die Großserie finden wird, stehtnoch nicht fest. Die erste Charge von 400 Flacons wurde zunächst nurfür das Medienevent in Hamburg hergestellt - möglich, dass in Zukunftauch Autofahrer in den Genuss der hochwertigen und komplexen Düftekommen.Pressekontakt:Shell Deutschland Oil GmbHCornelia Wolber+49 (0) 40 6324-5290shellpresse@shell.comOriginal-Content von: Shell Deutschland Oil GmbH, übermittelt durch news aktuell