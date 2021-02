Eats und Delivery Aktie: Treiben Uber in Richtung Profitabilität!

Die am Mittwoch veröffentlichten Ergebnisse von Uber (NYSE:UBER) bieten eine gemischte Tüte an Nachrichten. Auf der Fahrten Seite, das Geschäft weiterhin kämpfen, um von der COVID-19 Pandemie zu entkommen, aber der Rest des Unternehmens zeigt Anzeichen von Stärke. Das führte dazu, dass CEO Dara Khosrowshahi am Donnerstagmorgen auf CNBC erklärte, dass die Profitabilität in Sichtweite ist, vielleicht bis Ende 2021. KeyBanc ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung