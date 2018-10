Eaton Vance New Jersey Municipal: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

An der Heimatbörse Xetra NYSEAmerican notiert Eaton Vance New Jersey Municipal per 01.10.2018 bei 11,76 USD.

Die Aussichten für Eaton Vance New Jersey Municipal haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Eaton Vance New Jersey Municipal. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 81,82 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Eaton Vance New Jersey Municipal momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Eaton Vance New Jersey Municipal ist auch auf 25-Tage-Basis überkauft (Wert: 77,78). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Sell"-Bewertung. Eaton Vance New Jersey Municipal wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Eaton Vance New Jersey Municipal im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Eaton Vance New Jersey Municipal. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Eaton Vance New Jersey Municipal für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Eaton Vance New Jersey Municipal für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine positive Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Eaton Vance New Jersey Municipal insgesamt ein "Buy"-Wert.