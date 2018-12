Eaton Vance: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

Für die Aktie Eaton Vance aus dem Segment "Asset Management & Custody Banken" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 18.12.2018 ein Kurs von 34,8 USD geführt.

Die Aussichten für Eaton Vance haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Eaton Vance verläuft aktuell bei 51,32 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 34,8 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -32,19 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 42,6 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Eaton Vance-Aktie der aktuellen Differenz von -18,31 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Eaton Vance aktuell mit dem Wert 81,76 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Sell". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 81,65. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Sell". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Sell".

3. Dividende: Eaton Vance schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Asset Management auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,86 % und somit 1,17 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,03 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".