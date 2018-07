Eaton Vance Floating-Rate Income Plus: War es das nun?

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Eaton Vance Floating-Rate Income Plus. Die Aktie schloss den Handel am 20.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 16,56 USD.Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Eaton Vance Floating-Rate Income Plus-Aktie ein Durchschnitt von 16,49 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,56 USD (+0,42 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (16,66 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,6 Prozent Abweichung). Die Eaton Vance Floating-Rate Income Plus-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Eaton Vance Floating-Rate Income Plus erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

