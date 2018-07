Eaton Vance: Aktienanalyse vom 07.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton Vance":

In unserer neuen Analyse nehmen wir Eaton Vance unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Asset Management & Custody Banken". Die Eaton Vance-Aktie notierte am 06.07.2018 mit 52,61 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Eaton Vance haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,38 Prozent liegt Eaton Vance 2,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Asset Management" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,93. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 17,8. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Eaton Vance zahlt die Börse 17,8 Euro. Dies sind 50 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Asset Management" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 35,27. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Eaton Vance in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Eaton Vance wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.