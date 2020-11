Eaton Vance Aktie: Darüber werden sich die Aktionäre sicherlich freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

Am 2. November 2020 erklärte Eaton Vance (NYSE: EOI) eine am 30. November 2020 an seine Aktionäre auszuschüttende Dividende. Eaton Vance gab außerdem bekannt, dass die Aktionäre, die am oder vor dem 23. November 2020 in den Büchern des Unternehmens geführt werden, Anspruch auf die Dividende haben. Die Aktie wird dann 1 Werktag(e) vor dem Stichtag ex-Dividende gehen.



