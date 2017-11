Eaton: Anstieg erneuerbarer Energien in Deutschland stellt die Flexibilität von Energiesystemen vor große Herausforderungen

Weitere Suchergebnisse zu "Eaton":

Bonn (ots) - Bis Mitte der 2020er Jahre wird in Deutschland undGroßbritannien mehr als die Hälfte der Stromerzeugung auserneuerbaren Energien stammen. Gleichzeitig werden sich die Kostenfür die Erzeugung von Wind- und Solarenergie bis 2040 voraussichtlichmehr als halbieren. Die größte Herausforderung dieser Entwicklungliegt in den damit verbundenen Anforderungen an dieEnergieinfrastruktur, die sehr viel besser mit Schwankungenzurechtkommen werden muss. Unter anderem werden Lösungen zurEnergiespeicherung in kleinem wie großen Maßstab eine Rolle spielen.Dies sind Ergebnisse der Studie "Der Wendepunkt: Flexibilitätslückenin zukünftigen erneuerbaren Energiesystemen in Großbritannien,Deutschland und Skandinavien"* des Energiemanagement-Experten Eaton,die in Partnerschaft mit der Renewable Energy Association (REA)veröffentlicht und bei Bloomberg New Energy Finance (BNEF) in Auftraggegeben wurde. Die Studie steht hier zum Download bereit:www.eaton.de/tippingpointsSchwankende Energieproduktion aus Wind und Solar kann tage- oderwochenlang den benötigten Strom in Deutschland erzeugen - und sogarÜberschüsse bilden. Ändern sich allerdings die Wetterbedingungen,müssen weitere Energiequellen zugeschaltet werden, um die Nachfragezu decken. Das rasante Wachstum der erneuerbaren Energien wird alsozu deutlichen Schwankungen im Energiesystem führen, die unflexibleBaseload-Generatoren herausfordern und Möglichkeiten für neueflexible Energiequellen schaffen. Zukünftige Energiesysteme inDeutschland und Großbritannien, die von variabler erneuerbarerEnergieerzeugung dominiert werden, müssen daher durch flexibleTechnologien, einschließlich Energiespeicherung, ergänzt werden.Wichtige Erkenntnisse der Studie sind unter anderem:- Die Untersuchungen zeigen, dass der Anteil der unterschiedlichenerneuerbaren Energien zwar deutlich steigen wird, dass aber die bis2040 in Deutschland und Großbritannien insgesamt benötigteBackup-Kapazität etwa die gleiche sein wird wie 2017.- Bereits ab 2030 wird es ganze Wochen geben, in denen dieerzeugte Wind- und Solarenergie zu einem bestimmten Zeitpunkt desTages die Nachfrage inbeiden Ländern übersteigt.- Das steigende Angebot führt zu keinen signifikantenVerschwendungen: 2030 beträgt das Überangebot an Wind-und Solarenergie in Deutschland lediglich drei Prozent, inGroßbritannien weniger als ein Prozent. Bis 2040 werden die Werte bei16 beziehungsweise drei Prozent liegen.- Durch flexible Nachfragesteuerung können überschüssigeerneuerbare Energien zum Beispiel für die Ladung vonElektrofahrzeugen genutzt werden.- Die zunehmende Wind- und Solarenergieerzeugung führt zu einemschwankenden Bedarf an traditionellen Energiequellen. Diese sind aberweiterhin notwendig, um Versorgungslücken zu schließen, wennerneuerbare Energien den Bedarf nicht decken können. FlexibleEnergietechnologien wie Energiespeicher und Gasgeneratoren werdendaher in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Auch in den Szenarien für2040 gibt es einige Wochen und Monate, in denen andere Energiequellenals Wind und Sonne benötigt werden, um den größten Teil der Nachfragezu decken.- Dies schafft ein äußerst herausforderndes Umfeld fürBaseload-Technologien, die auf eine konstante und stabile Leistungausgerichtet sind, wie sie von Atomkraft, Kohle und Braunkohlegeliefert werden.- Die durch eine flexiblere Energiegewinnungentstehenden Schwankungen lassen sich durch flexible und kurzfristigezuschaltbare Energiequellen wie zum Beispiel Energiespeicher oderGasgeneratoren ausgleichen. Zusätzlich muss eine entsprechendeInfrastruktur geschaffen werden, einschließlich neuerVerbindungsleitungen. Zukünftig könnten langfristigeEnergiespeichertechnologien wie etwa Wasserstoff zum Einsatz kommen."Die Studie zeigt, dass Wind- und Solarenergie heute in vielenFällen die billigste Variante sind und die Kosten weiter dramatischsinken werden. Angesichts des massiven Anstiegs der zukünftigenStromerzeugung aus erneuerbaren Energien müssen Industrie undRegierungen bereits jetzt damit beginnen, CO2 und kosteneffizienteWege zu finden, um Nachfrage und Angebot in Einklang zu bringen,"kommentiert Dr Nina Skorupska, Geschäftsführerin der Renewable EnergyAssociation."Weiter demonstriert die Studie, dass dieBatteriespeicherung gut geeignet ist, um kurzfristige Angebots- undNachfrageschwierigkeiten zu bedienen.""Eaton hat diese Wirtschaftsstudie in Auftrag gegeben, um dieHerausforderung durch den Anstieg erneuerbarer Energien zu verstehen.In dem zweiten Teil der Studie, den wir Anfang 2018 veröffentlichen,untersuchen wir im nächsten Schritt mögliche politische undtechnologische Reaktionen", ergänzt Louis Shaffer, Leiter DistributedEnergy bei Eaton EMEA. "Mögliche Lösungen könnten die weitereFörderung von Smart Metering, Reformen zur Verbesserung derMarktöffnung und Transparenz für alle Netznebendienstleistungen sowielangfristige Netzdienstleistungsverträge und Entgeltsysteme sein. Wirwerden auch die Vorteile verschiedener politischer Optionen für dieZukunft des Energiemarktes analysieren, zu denen auch dieBatteriespeicherung gehört.""Die Studie zeigt eine seismische Verschiebung der zukünftigenFunktionsweise von Energieversorgungssystemen auf. Da Wind und Sonnezu den billigsten Optionen für die Stromerzeugung werden, läuft einRennen um die Entwicklung und Bereitstellung flexibler Ressourcen,die sie ergänzen ", sagt Albert Cheung, Head of Global Analysis beiBloomberg New Energy Finance.Die komplette Studie kann unter www.eaton.de/tippingpointsheruntergeladen werden.* 'Beyond the tipping point: flexibility gaps in futurehigh-renewable energy systems in the UK, Germany and the Nordics'Über EatonEaton ist ein Anbieter von Energie-Management-Lösungen undverzeichnete 2016 einen Umsatz von 19,7 Milliarden Dollar. Eatonbietet energieeffiziente Lösungen an, die den Kunden effektiv dabeihelfen, elektrische, hydraulische und mechanische Energie wirksamer,sicherer und nachhaltiger zu nutzen. Wir von Eaton haben uns dem Zielverschrieben, durch den Einsatz unsererEnergie-Management-Technologien und -Dienstleistungen für mehrLebensqualität zu sorgen und die Umwelt zu schützen. Eaton hatungefähr 96.000 Angestellte und verkauft Produkte an Kunden in mehrals 175 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unterwww.eaton.com.Über Bloomberg New Energy FinanceBloomberg New Energy Finance (BNEF) ist ein auf dieBranchenforschungsunternehmen, das sich darauf konzentriert,Energiefachleuten bei der Entwicklung von neuen Möglichkeiten zuunterstützen.Mit einem Expertenteam auf sechs Kontinenten bietet BNEFunabhängige Analysen und Einblicke, die es Entscheidungsträgernermöglichen, Veränderungen in einer sich entwickelndenEnergiewirtschaft zu steuern. BNEF nutzt die fortschrittlichstenneuen Energiedatensätze der Welt und fasst proprietäre Daten klugzusammen, um die die finanziellen, wirtschaftlichen und politischenAuswirkungen neuer Energietechnologien aufzeigen. Bloomberg NewEnergy Finance wird von Bloombergs weltweitem Netzwerk von 19.000Mitarbeitern an 192 Standorten betrieben, die täglich über 5.000Nachrichten berichten. 