"Eat Like a Pro": Beko und der FC Barcelona fördern die gesunde Ernährung von Kindern (FOTO)

Berlin (ots) -* IFA 2017: Beko, als "Offical partner of the everyday", stellt aufder IFA in Berlin seine neue, weltweite Initiative "Eat Like a Pro"in Partnerschaft mit dem spanischen Fußballverein FC Barcelona vor* Ziel des Projekts ist es, das wachsende Problem von Übergewicht beiKindern durch eine Reihe von Initiativen für Familien und Schulenweltweit zu bekämpfenDie internationale Hausgerätemarke Beko freut sich, den Startseiner neuen Initiative "Eat Like a Pro" bekannt geben zu dürfen.Gemeinsam mit dem FC Barcelona möchte Beko auf die weltweit rapidewachsenden Zahlen von übergewichtigen Kindern aufmerksam machen. Zielder Kampagne ist es, Eltern für die gesunde Ernährung ihrer Kinder zusensibilisieren sowie die Kinder selbst zu motivieren, sich bei derAuswahl von Lebensmitteln an ihren Helden vom FC Barcelona zuorientieren und sich "wie ein Profi zu ernähren" ("Eat Like a Pro").Die bekannte britische Food-Bloggerin Ella Mills alias"Deliciously Ella" und Fußballlegende Patrick Kluivert, ehemaligerStürmer vom FC Barcelona, kündigten heute gemeinsam mit Beko die neueKampagne an und teilten ihr Wissen und Tipps zu einer gesunden undausgewogenen Ernährung.Die Kampagne wird ab Januar 2018 weltweit gestartet und möchteFamilien, Schulen, Gemeinden und Privathaushalte auf der ganzen Weltanregen, ihre Ernährungsgewohnheiten zu überdenken und zu ändern.Hakan Bulgurlu, CEO der Arçelik-Gruppe, der Muttergesellschaft vonBeko, sagte: "Übergewicht bei Kindern ist ein weltweites Problem.Wenn der aktuelle Trend anhält, wird die Zahl der übergewichtigenoder adipösen Kinder unter fünf Jahren bis 2025 auf 70 Mio.ansteigen. Wir bei Beko glauben, dass wir auf zweierlei Weise einenwertvollen Beitrag zur Bewältigung dieses Problems beitragen können:Zum einen durch unsere innovativen Technologien, die eine gesundeErnährung erleichtern, und zum anderen, indem wir Kinder motivieren,sich gesünder zu ernähren. Unsere Initiative "Eat Like a Pro" möchtegesunde Lebensmittel für Kinder weltweit attraktiv machen und siedazu animieren, das zu essen, was auch ihre großen Idole essen.Kurzum: Wir möchten die Zahl der Kinder mit Übergewicht durchPrävention und Aufklärung verringern."Patrick Kluivert sagte: "Um in meinem Sport mehr als 15 Jahre langHöchstleistung erbringen zu können, war für mich eine gesunde undausgewogene Ernährung unverzichtbar. Das habe ich an meine eigenenKinder weitergegeben und möchte nun Beko im Rahmen seiner weltweitenInitiative "Eat Like a Pro" dabei unterstützen, Familien und Kinderzu motivieren, bei der Auswahl von Lebensmitteln gesündereEntscheidungen zu treffen."Ziel der Kampagne ist es auch, Familien exklusiven Zugang zu denEssgewohnheiten der Top-Spieler der Mannschaft zu gewähren - nichtnur durch das "Eat Like a Pro"-Kochbuch mit exklusiven Rezepten vonder Ernährungsberaterin des FC Barcelona, Dr. Maria Antonia LizárragaDallo, und von Ella Mills, sondern auch durch die "Eat Like aPro"-Website (www.beko.com/eatlikeapro). Diese Internetseite bietetEltern, Kindern und Familien tolle Spiele, Hinweise und Tipps zueiner gesunden Ernährung sowie viele Rezepte und möchte so über dieWichtigkeit eines gesunden und ausgewogenen Lebensstils aufklären.Ella Mills sagte: "Es ist großartig, Teil dieser Initiative zusein. Ich habe viele tolle Rezepte kreiert, die zeigen, wie einfaches ist, sich gesund zu ernähren, ohne dabei auf Genuss verzichten zumüssen. Mit dieser Kampagne sprechen wir Familien weltweit zum ThemaÜbergewicht bei Kindern an. Ich hoffe, dass wir durch dieUnterstützung von Beko und vom FC Barcelona tatsächlich etwas bewegenkönnen, wenn wir zeigen, wie lecker gesundes Essen schmecken kann.Denn genau das ist der Schlüssel zum Erfolg, um dieser weltweitenEntwicklung entgegenzuwirken."Auch Schulen in mehreren Ländern haben die Gelegenheit, durchLehrmaterial, Aktivitäten und persönliche Treffen mit Vertretern undBotschaftern der Kampagne daran teilzunehmen.Außerdem wird Beko demnächst die Zusammenarbeit mit einem weiterenspannenden Partner bekannt geben, die ebenfalls dazu beitragen wird,die weltweite Öffentlichkeit über die Gefahren von Übergewicht beiKindern aufzuklären. Weitere Informationen folgen aufwww.beko.com/eatlikeapro.Die offiziellen Hashtags für Beko auf der IFA lauten #BekoIFA2017und #EatLikeAPro. Hier geht es zum Video der Kampagne:http://bit.ly/2eltG8B.Über BekoBeko, die internationale Hausgerätemarke der Arçelik-Gruppe,gehört zu den führenden Weiße Ware-Marken in Europa. Das Unternehmenist in mehr als 100 weiteren Ländern präsent. Beko verbindetinnovative Technologien und effiziente Lösungen mit funktionellemDesign. Aufgrund ihrer hervorragenden Qualität sowie exzellenterUmwelt- und Leistungsmerkmale werden Beko Produkte von führendeneuropäischen Verbraucherorganisationen vielfach ausgezeichnet.Beko handelt verantwortungsbewusst. Das Unternehmen hat sich densozialen Standards der Business Social Compliance-Initiativeverpflichtet und übertrifft damit die gesetzlichen Anforderungen.Außerdem engagiert sich Beko im Breiten- und Spitzensport. Von 2009bis 2016 war das Unternehmen in Deutschland Hauptsponsor undNamensgeber der Beko Basketball Bundesliga (Beko BBL). 2014 wurdezudem eine vierjährige Premiumpartnerschaft mit dem weltbekanntenspanischen Fußballclub FC Barcelona geschlossen.Die Beko Deutschland GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg vertreibtProdukte der Marken Beko, Grundig und Blomberg über den deutschenElektro- und Küchenfachhandel sowie den bekannten Onlinekanälen.Über ArçelikDie 1955 gegründete Firma Arçelik gehört zu den führendenHausgeräteherstellern Europas und ist Teil der Koç-Gruppe, desgrößten Industrie- und Handelskonglomerats der Türkei. Arçelik ist inmehr als 130 Ländern weltweit vertreten, beschäftigt rund30.000 Mitarbeiter, produziert in 18 eigenständigen Werken undverfügt über ein großes Markenportfolio, dem unter anderem die MarkenArçelik, Beko, Blomberg, Elektrabregenz und Grundig angehören.Die Produkte sind vielfach in den unterschiedlichsten Kategorienwie Innovation, Technologie und Design prämiert. Die Arçelik-Gruppebeantragte mehr als ein Drittel der türkischen Patentanmeldungen beider "Weltorganisation für geistiges Eigentum" (WIPO: WorldIntellectual Property Organization). Arçelik ist damit die einzigetürkische Firma unter den Top 200 Unternehmen, die seit fünf Jahrendie meisten internationalen Patentanträge bei der WIPO eingereichthat.Weitere Informationenwww.beko-hausgeraete.dewww.beko.comwww.arcelikas.comPressekontakt:Beko Deutschland GmbHEmanuele GiulianaThomas-Edison-Platz 363263 Neu-IsenburgTel. 06102 / 7182-405emanuele.giuliana@beko.dewww.beko-hausgeraete.de/presseKlenk & HourschAndrea Morlok / Sandra WedelUhlandstraße 260314 Frankfurt am MainTel. 069 / 719 168-162presse@beko.comOriginal-Content von: Beko Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell