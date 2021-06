Eat Beyond-Portfoliofirma Eat Just sichert sich 170 Millionen Dollar

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – 1. Juni 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein Investmentunternehmen mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass seine Portfoliofirma Eat Just Inc. („Eat Just“) über eine Finanzierungsrunde Mittel in Höhe von 170 Millionen USD für ihre ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung