Eat Beyond Portfolio-Unternehmen, The Very Good Food Company, meldet Betriebsstart einer modernisierten Produktionsstätte

Quelle: IRW Press

Vancouver, B.C. – 20 April 2021 – Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein Investmentunternehmen mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass sein Portfolio-Unternehmen The Very Good Food Company Inc. (TSXV: VERY) (OTCQB: VRYYF) (FWB: 0SI) („Very Good”) die erste Produktionslinie in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung