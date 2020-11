Eat Beyond Global Holdings nimmt Handel an CSE unter Börsenkürzel „EATS“ auf

Quelle: IRW Press

Eat Beyond nimmt Handel am 17. November auf und meldet Gründung von Portfoliogesellschaften und Investitionsausschuss

Vancouver (British Columbia), 16. November 2020. Eat Beyond Global Holdings Inc. („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein Investment-Emittent, dessen Hauptaugenmerk auf den globalen Sektor der pflanzlichen und alternativen Lebensmittel gerichtet ist, gibt bekannt, dass es die Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien an der Canadian ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung