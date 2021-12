Eat Beyond Global-Aktie: Warum es für Anleger noch schlimmer kommen könnte!

Um 83,4 % stürzten die Papiere des Investmentunternehmens in den letzten 12 Monaten ab. Allein in den vergangenen vier Wochen halbierte sich der Wert der Aktie. Nichtsdestotrotz bietet das Unternehmen Anlegern eine Möglichkeit in ein breites Spektrum von pflanzlichen Nahrungsmitteln zu investieren.

Weltweit sucht Eat Beyond Global nach Unternehmen, welche sich auf die Produktion von pflanzlichen und alternativen Nahrungsmitteln ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung