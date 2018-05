Easyjet verringert Winterverlust trotz Tegel-Effekt

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

LUTON (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet hat seinen saisontypischen Winterverlust trotz hoher Anlaufkosten am Flughafen Berlin-Tegel deutlich verringert.



Im ersten Geschäftshalbjahr von Oktober bis März stand unter dem Strich ein Verlust von 54 Millionen britischen Pfund (61 Mio Euro) nach einem Minus von 192 Millionen Pfund ein Jahr zuvor, wie die Ryanair-Rivalin am Dienstag in Luton bei London mitteilte. Ohne die Anlaufverluste in Tegel, wo Easyjet Geschäftsteile der insolventen Air Berlin übernommen hat, hätte das Minus nur 16 Millionen Pfund betragen.