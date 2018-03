Easyjet fliegt fünf neue Routen von Berlin an

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

BERLIN (dpa-AFX) - Die britische Fluggesellschaft Easyjet bietet ab diesem Frühjahr fünf neue Routen vom Flughafen Berlin-Tegel an. Im Sommerflugplan, der am vergangenen Sonntag in Kraft trat, sind die zusätzlichen Ziele Aarhus, Alghero, Bari, Olbia, und Prag enthalten.



Außerdem werde man häufiger nach München, Düsseldorf und Frankfurt fliegen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Mit den neuen Verbindungen bietet Easyjet von und nach Berlin über 16 Millionen Sitzplätze pro Jahr an und wird damit zur größten Fluggesellschaft der Stadt. Die Airline profitiert vor allem vom Aus der insolventen Air Berlin . Easyjet hatte von dem ehemaligen Konkurrenten 25 Flugzeuge sowie die Start- und Landerechte (Slots) am Flughafen Tegel übernommen.