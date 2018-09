Easyjet engt Gewinnprognose ein - Verluste in Tegel im Griff

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

LUTON (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet sieht sich kurz vor Ende des Geschäftsjahres bei seinen Gewinnplänen auf Kurs.



Der um Sonderposten bereinigte Vorsteuergewinn dürfte zwischen 570 und 580 Millionen britische Pfund (639 bis 651 Mio Euro) erreichen, teilte am Freitag in Luton bei London mit. Bisher war Easyjet-Chef Johan Lundgren von 550 bis 590 Millionen Pfund ausgegangen. Im kommenden Geschäftsjahr bis Ende September 2019 will die Rivalin von Europas größtem Billigflieger Ryanair ihr Flugangebot nun um zehn Prozent ausweiten.