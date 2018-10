Easy-to-Buy und Easy-to-Use: Neue Cloud-basierte Kommunikationslösungen von Avaya für kleine Unternehmen und Start-ups (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Frankfurt am Main (ots) -// Mit der Avaya Communications Cloud erhalten kleine Unternehmenflexible und einfach implementierbare Cloud-Lösungen für diegeschäftliche Kommunikation //Avaya GmbH & Co. KG, ein führender Anbieter von Software undServices für Contact Center und Unified Communications, stellt heutedie Avaya Communications Cloud vor. Die Cloud-basierteKommunikationslösung bietet nun auch kleinen und mittlerenUnternehmen (KMU) sowie Start-ups alle Vorteile modernerKommunikationstechnologie, von denen große Unternehmen seit Jahrenprofitieren.Die Telefonielösung Avaya Office, Teil der Avaya CommunicationsCloud, ist eine flexible und leistungsfähige Lösung auf Basisbewährter Avaya-Technologie, die alle Funktionen eines modernenTelefoniesystems bietet. "Avaya Office ist zu 100 ProzentCloud-basiert und funktioniert wie eine herkömmliche Telefonanlage.Anwender können sich dabei auf eine innovative Technologie verlassen,in der die langjährige Erfahrung von Avaya als Telefonieanbietersteckt", erläutert Sascha Korten, Head of Sales Specialist bei Avaya.Ideal an die Bedürfnisse von KMU und Start-ups angepasst, verfolgtAvaya einen ressourcen-schonenden Easy-to-Buy- undEasy-to-Use-Ansatz. Die Avaya Communications Cloud ist direkt imneuen Cloud-Webshop von Avaya erhältlich und kann dort mithilfe einesinteraktiven Konfigurators nach individuellen Bedürfnissen gestaltetwerden. So können sich Interessenten online genau das aussuchen, wassie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen. Die Lösung erfordert keineInstallation und ist zudem einfach zu bedienen und zu konfigurierensowie komplett online verwaltbar.Feste Vertragslaufzeiten gehören ebenfalls der Vergangenheit an.Die Lösung wächst mit den Anforderungen und kann jederzeit müheloserweitert oder auch reduziert werden. Für kleine, agile Unternehmenbedeutet das ein hohes Maß an Flexibilität bei gleichzeitigerPlanungssicherheit und Kostenkontrolle. Zudem gibt es für jedenAnwendertypen und jede Unternehmensgröße die passendeKommunikationsumgebung - egal ob die Nutzung mobil, stationär vomComputer aus oder per Telefon erfolgen soll. Für eine optimaleNutzererfahrung können Anwender neben der Cloud-Lösung auch diepassenden Endgeräte über den Webshop bestellen. Mit der AvayaCommunications Cloud erhalten Anwender so von der Hardware über dieSoftware bis zur Bereitstellung der Lösung alles aus einer Hand. DerWebshop steht auch den Avaya Business Partnern für den Vertrieb derLösung zur Verfügung."Egal ob im Büro, zu Hause oder am anderen Ende der Welt, amRechner, Tablet, Festnetztelefon oder Smartphone: Mit Avaya Officeverfügen KMU und Start-ups über eine kostengünstige, flexible undleistungsfähige Kommunikationslösung, die mit ihrem Unternehmenmitwächst", erklärt Sebastian Seggert, Head of Cloud Solutions, AvayaGmbH & Co. KG. Mitarbeiter arbeiten so von überall aus schneller undproduktiver zusammen.Mit Avaya Spaces als Add-on zu Avaya Office bietet Avaya zu demein innovatives Cloud-basiertes Collaboration-Tool. Avaya Spaces istder virtuelle Meeting-Raum, in dem Anwender jederzeit orts- undgeräteunabhängig zusammenarbeiten können. In Avaya Spaces können sieInformationen und Dateien sicher austauschen und speichern,Bildschirminhalte teilen und Videokonferenzen abhalten, Projektekoordinieren sowie deren Fortschritt tracken. Eine Basis-Version vonAvaya Spaces ist für Communications-Cloud-Kunden kostenlos verfügbar,je nach Bedarf können Nutzer sich jedoch auch für kostenpflichtigeVersionen mit erweiterten Funktionen entscheiden.Durch mehr als 100 Jahre Erfahrung im Telekommunikationsmarkt undmehr als 20 Jahre Erfahrung als Service-Provider verfügt Avaya überunvergleichliche Expertise. Mit der Avaya Communications Cloud stehenalle über Jahrzehnte entwickelten und erprobten Enterprise-Funktionenab sofort auch KMU und Start-ups zur Verfügung. Mit dem Start deraktuell nur in Deutschland erhältlichen Lösung investiert dieamerikanische Avaya Inc. in ihre deutsche Tochtergesellschaft AvayaGmbH & Co. KG und plant, ihre Position im deutschen KMU-Markt weiterauszubauen.Die Lösungen der Avaya Communications Cloud können bequem über denAvaya Cloud-Webshop unter www.avayacloud.de konfiguriert und bestelltwerden. Weitere Informationen sowie Bildmaterial zum Herunterladenfinden Sie unter http://ots.de/ccgLpB.Über AvayaAvaya ist ein führender Anbieter von Lösungen, Services undEndgeräten für die digitale Kommunikation in Unternehmen allerGrößen. Unsere offenen, intelligenten und individuellen Lösungen fürContact Center und Unified Communications können flexibel in derCloud, On-Premise oder als Hybrid-Modell eingesetzt werden. Wirschaffen erfolgreiche Verbindungen und reibungsloseKommunikationserlebnisse für unsere Kunden und deren Endkunden.Unsere professionellen Planungs-, Support- undManagement-Service-Teams optimieren unsere Lösungen stetig für einenzuverlässigen und effizienten Einsatz. Avaya Holdings Corp. wird ander New York Stock Exchange unter AVYA gehandelt. WeitereInformationen finden Sie unter www.avaya.com/de.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. AlleAussagen, sofern es sich nicht um Aussagen über historische Faktenhandelt, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne desUS-amerikanischen Wertpapierrechts. Diese Aussagen können durch dieVerwendung von vorausschauenden Begriffen wie "antizipieren","glauben", "fortsetzen", "könnten", "einschätzen", "erwarten","beabsichtigen", "können", "könnten", "unsere Vision", "planen","potenziell", "vorläufig", "vorhersagen", "sollten", "werden" oder"würde" oder das Negativ davon oder andere Variationen davon odereine vergleichbare Terminologie identifiziert werden und beinhalten,sind aber nicht darauf beschränkt, die Bereitstellung einerCloud-Plattform, die Verfügbarkeit von Funktionen wieSoftwareanwendungen in Agentenqualität und Intelligent Wire-Diensteund den Umstieg des Unternehmens auf Big Data, Maschinelles Lernenund KI. Das Unternehmen stützt diese zukunftsgerichteten Aussagen aufseine derzeitigen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen.Zwar geht das Unternehmen von der Angemessenheit dieser Erwartungen,Annahmen, Schätzungen und Prognosen aus, jedoch handelt es sich nurum Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken undUngewissheiten behaftet sind, von denen viele außerhalb der Kontrolledes Unternehmens liegen. Die Faktoren werden in dem Antrag aufBörsenzulassung des Unternehmens auf Formular 10, das bei derSecurities and Exchange Commission eingereicht wurde, erörtert undkönnen dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse,Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in denzukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziertwerden. Eine detaillierte Liste und Beschreibung solcher Risiken undUngewissheiten finden Sie in den Einreichungen des Unternehmens beider SEC unter www.sec.gov. Das Unternehmen weist darauf hin, dass dieListe wichtiger Faktoren, die bei der SEC eingereicht wurde,möglicherweise nicht alle für den Leser wesentlichen Faktorenenthält. Darüber hinaus werden sich angesichts dieser Risiken undUngewissheiten die Angelegenheiten, auf die in denzukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung Bezug genommenwird, eventuell nicht bewahrheiten. Das Unternehmen verpflichtet sichnicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisierenoder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftigerEreignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlichvorgeschrieben.Quelle: Avaya NewsroomPressekontakt:Burson-Marsteller GmbH für Avaya DeutschlandKarolin RauLandsberger Str. 28480687 MünchenTel.: +49 (0)89 56 00 25 04Avaya@bm.comOriginal-Content von: Avaya, übermittelt durch news aktuell