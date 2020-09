EasySend sammelt 16 Millionen US-Dollar, um Versicherungsgesellschaften und Finanzinstituten die digitale Zukunft ohne Code zu ermöglichen

Tel Aviv, Israel (ots) - Investition ermöglicht Versicherungsgesellschaften, Banken und anderen Finanzinstituten, die Umsetzung und Optimierung digitaler Customer Journeys mit einer KI-gestützten No-Code-PlattformEasySend, Anbieter einer KI-gestützten No-Code-Plattform, die manuelle Prozesse in digitale Customer Journeys verwandelt, gibt heute bekannt, dass nach Abschluss einer von Hanaco geführten und 11 Millionen US-Dollar-schweren Runde der Serie A, unter Beteiligung von Intel Capital, 16 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht werden konnten. Die Investition folgt auf eine zuvor nicht bekannt gegebene Seed-Runde der bestehenden Investoren Vertex Ventures und Menora Insurance in Höhe von fünf Millionen US-Dollar. EasySend ist dadurch in der Lage, seine derzeitige Personalstärke in allen Niederlassungen zu verdoppeln, die Produktentwicklung zu optimieren sowie den Kundenstamm in den USA, Europa und Asien zu erweitern.Regulierte Branchen wie Versicherungen, Banken und Finanzdienstleistungen sind bezüglich ihrer Vertriebsprozesse und bestehenden Kundendienste nach wie vor stark auf manuelle, papierbasierte Formulare - für Anträge, Police-Ausstellung, Kundeneinbindung, Dokumenteinreichung, Antragsstrecken und Remote Services - angewiesen. Die No-Code-Plattform von EasySend wandelt diese Prozesse in digitale Customer Journeys um. Diese können ohne jegliche Kodierung über eine einfache Drag-and-Drop-Schnittstelle von Mitarbeitern ohne IT-Fachkenntnisse erstellt, analysiert und optimiert werden. Dadurch werden IT-Abteilungen von alltäglichen Wartungsaufgaben befreit und Mitarbeiter im gesamten Unternehmen können, mit Fokus auf einen herausragenden digitalen Kundendienst, in nur wenigen Tagen neue digitale Produkte liefern. Auch die Integration handelsüblicher CRM-Systeme - etwa von Salesforce - ist über entsprechende Schnittstellen problemlos möglich.Die Serie-A-Runde des Unternehmens fand inmitten der COVID-19-Pandemie statt - einer turbulenten Zeit, in der sich Unternehmen bewusst geworden sind, dass 'Business as usual' hinsichtlich Customer Experience nicht nachhaltig ist. Mehr denn je sind Finanzdienstleister und Versicherungsgesellschaften heute auf der Suche nach Möglichkeiten, ihre Abläufe schnell und effektiv zu digitalisieren, um der wachsenden Nachfrage ihrer Kunden nach Digitalisierung gerecht zu werden."Die Welt befindet sich im Wandel. COVID-19 zwang traditionelle Unternehmen dazu, die digitale Transformation und die digitale Kultur in einem noch nie dagewesenen Tempo und Ausmaß anzunehmen", so Tal Daskal, CEO und Mitgründer von EasySend. "Unsere No-Code-Plattform ist eine einzigartige Lösung, um die Digitalisierung für Unternehmen aus einer Vielzahl von Branchen - insbesondere aus dem Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor - zu erleichtern und es ihnen zu ermöglichen, neue digitale Produkte effizient und effektiv zu entwickeln. Gleichzeitig werden Digitalisierungsmöglichkeiten gefördert und geschaffen, die nicht nur Entwicklungs- und Wartungskosten einsparen, sondern auch das Umsatzwachstum vorantreiben.""Hanaco setzt sich aktiv für die Realisierung einer digitalen Zukunft ein. Die Plattform von EasySend überbrückt nicht nur die Kluft zwischen manuellen Prozessen und Digitalisierung, sondern ist dabei auch einfach, erschwinglich und praktisch", kommentiert Hanaco-Gründungspartner Alon Lifshitz."Intel Capital hat sich aufgrund des intelligenten und wirkungsvollen Ansatzes zur Beschleunigung der digitalen Transformation und einer damit einhergehenden verbesserten Customer Experience dazu entschieden, in EasySend zu investieren", so Nick Washburn, Senior Managing Director bei Intel Capital. "Die No-Code-Plattform von EasySend nutzt Künstliche Intelligenz, um Tausende Formulare schnell und einfach zu digitalisieren, die Entwicklungsphase von Monaten auf Tage zu reduzieren und bisher papierbasierte, ineffiziente und frustrierende Customer Journeys zu transformieren. In der heutigen Welt ist dies wichtiger als je zuvor.""Die vergangenen Monate haben die Notwendigkeit der Digitalisierung deutlich gemacht. Infolgedessen wurde die bereits ohnehin hohe Nachfrage nach der Lösung von EasySend noch größer", fügt Yanai Oron, General Partner bei Vertex Ventures, das in die Seed-Runde des Unternehmens investiert hat, hinzu.EasySend arbeitet mit führenden Finanzinstituten in den USA, Israel und Europa zusammen, darunter führende Versicherungsgesellschaften wie die NÜRNBERGER Versicherung und R + V Versicherung. Doch auch globale Technologieunternehmen wie SAP gehören zu den Partnern von EasySend.Darüber hinaus gibt EasySend die Ernennung von zwei neuen Vorstandsmitgliedern bekannt: Alon Lifshitz, Gründungspartner von Hanaco, und Roi Bar-Kat, Investment Director bei Intel Capital.Über EasySend: https://www.easysend.io/Pressekontakt:Berkeley Kommunikationeasysend_de@berkeleypr.com+ 49 (0) 89 74 72 62-48Original-Content von: EasySend, übermittelt durch news aktuell