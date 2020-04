EasyJet-Aktie: Kann eine Gegenbewegung stattfinden?

Die Aktie von EasyJet litt stark unter der Coronavirus Krise. Die Fluggesellschaften sind in einer sehr schwierigen Lage. Solange sich diese Lage nicht verändert, generieren die Fluggesellschaften keine Einnahmen und haben nur Ausgaben. Der niedrige Ölpreis hilft EasyJet auch nicht, wenn keine Flüge stattfinden. Es sieht jedoch so aus, als habe sich die Aktie von EasyJet in den letzten Tagen beruhigt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



