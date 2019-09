Eastman gibt auf der LUXE PACK MONACO 2019 seine Vision für eine nachhaltige Zukunft bekannt

Anbieter von Spezialkunststoffen demonstriert Eignung desKosmetik-Portfolios für die KreislaufwirtschaftKingsport, Tennessee (ots/PRNewswire) - Eastman (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2578971-1&h=2957449270&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2578971-2%26h%3D2271316733%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eastman.com%252F%26a%3DEastman&a=Eastman), einweltweit tätiger Anbieter von Spezialkunststoffen, wird auf der vom30. September bis zum 2. Oktober im Grimaldi Forum stattfindendenLUXE PACK MONACO (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2578971-1&h=397582122&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2578971-2%26h%3D2174406020%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.luxepack.com%252Fen%252F%26a%3DLUXE%2BPACK%2BMONACO&a=LUXE+PACK+MONACO) dienachhaltige Transformation seines Kosmetik-Portfolios enthüllen.Eastman wird dabei die nächste Generation des technischenBiokunststoffs Eastman Tr?va(TM) vorstellen und die CopolyesterEastman Cristal Rev?l(TM), eine neue Reihe proprietärer Polyester mitPost-Consumer-Recyclingkunststoffen, einführen. Diese neuen,nachhaltigen Materialien werden zusammen mit den Kosmetikmaterialiender Serie The Glass Polymer(TM) über die einzigartigen, kürzlich vonEastman bekannt gegebenen Recycling-Technologie-Kreisläufe -mechanische Recyclingstrom-Technologien, Technologie zur Erneuerungvon Carbonprodukten und erweiterte Recyclingkreisläufe - an derKreislaufwirtschaft teilnehmen.Hier geht es zur interaktiven Multichannel-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/English/8604951-eastman-luxe-pack-monaco-2019/Die LUXE PACK in green Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2578971-1&h=3677616129&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2578971-2%26h%3D3663884366%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.luxepack.com%252Fen%252Fvisit%252Fevents%252F123%252Fluxe-pack-in-green%26a%3DLUXE%2BPACK%2Bin%2Bgreen%2BAwards&a=LUXE+PACK+in+green+Awards) würdigen jedes Jahr die besten nachhaltigenVerpackungsinnovationen der Welt sowie die beste verantwortungsvolleInitiative. Eastman ist hoch erfreut, mit seiner transformativenKreislauf-Lösung zu den diesjährigen Kandidaten zu gehören. DieGewinner werden am Dienstag, den 1. Oktober bekannt gegeben."Bei Eastman steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt unserer Identitätals Unternehmen. Die Investitionen in diese neuen Technologienunterstreichen unser unerschütterliches Engagement für die umfassendeTeilnahme an der Kreislaufwirtschaft", sagte Glenn Goldman,Marketingdirektor von Eastman Specialty Plastics. "Die von uns heutevorgestellten Produkte bieten konkrete Lösungen für die Bewältigungvon Nachhaltigkeitsproblemen und ermöglichen unserem Unternehmen undunseren Partnern eine hellere Zukunft."Die mechanischen Recyclingstrom-Technologien von Eastman nutzenden kommunalen Recyclingstrom, um qualitativ hochwertigeAusgangsstoffe aus dem Post-Consumer-Recycling mit proprietärenKombinationen von reinem Copolyester zusammenzuführen. Dasresultierende Kunstharz ermöglicht die Erfüllung einer Vielzahl anunterschiedlichen Anforderungen für Farbe, Verarbeitung,Nachhaltigkeit und Formstärke - alle in einer einzigen Pelletlösung.Darüber hinaus sind die meisten dieser Produkte im PET-Recyclingstromverwertbar, wodurch Marken eine bestehende und vertrauteRecycling-Infrastruktur nutzen können, um "den Kreislauf zuschließen".Technologie zur Erneuerung von Carbonprodukten (engl. CarbonRenewal Technology, CRT) ist eine chemische Recycling-Technologie,die gemischte Kunststoffabfälle in einfache molekulare Komponentenumwandelt, die dann wieder der Produktion einer Vielzahl von EastmanProdukten, einschließlich Tr?va, zugeführt werden. Dadurch kannvermieden werden, dass diese Abfälle auf Deponien landen. Mithilfevon CRT können neuere Generationen von Tr?va zusätzlich zum hohenBioanteil des Produkts auch die Vorteile von recycelten Materialien(>40 Prozent erneuerbare Rohstoffe aus Bäumen der nachhaltigenForstwirtschaft) nutzen.Erweiterte Recyclingkreisläufe (engl. Advanced Circular Recycling,ACR) ist ein chemikalisches Recycling-Verfahren, das Methanolyseeinsetzt, um eine Mischung aus Polyesterabfällen, einschließlichfarbiger PET und Eastman Copolyester, in den Kreislauf einzubringen,die dann zur Herstellung von fast reinen Materialien verwendetwerden. Unter Verwendung von ACR können innovative, zu denKosmetikmaterialien der Serie The Glass Polymer Produkte, wie z. B.Eastman Cristal(TM) EV600, mit einem hohen Prozentsatz an recyceltemMaterial hergestellt werden, ohne jegliche Kompromisse beiLeistungsmerkmalen, Sicherheit oder Ästhetik eingehen zu müssen.Mechanische Recyclingstrom-Technologien und CRT befinden sichgegenwärtig mit Produktionskapazitäten im Einsatz, für ACR wird dieAufnahme des Betriebs mit vollen Kapazitäten innerhalb von 24 bis 36Monaten erwartet.Weitere Informationen über die innovativen Technologien undProdukte von Eastman finden Sie in Monaco auf Stand AA11.Informationen zur Eastman Chemical CompanyEastman ist ein globaler Hersteller einer Palette hochentwickelter Werkstoffe und Spezialadditive, die sich in zahlreichenAlltagsprodukten wiederfinden. Mit seinem Geschäftsportfolio ausSpezialunternehmen arbeitet Eastman gemeinsam mit Kunden an derEntwicklung innovativer Produkte und Lösungen, bei denen Sicherheitund Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Die marktorientiertenStrategien des Unternehmens setzen auf Spitzentechnologie-Plattformenund Führungspositionen in attraktiven Endmärkten wie Transport,Bauindustrie und Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen ist bestrebt,konstanten und überlegenen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen.Als diversifiziertes globales Unternehmen beliefert Eastman Kunden inmehr als 100 Ländern und erzielte 2018 einen Umsatz von ca. 10 Mrd.USD. Das Unternehmen mit Stammsitz in Kingsport im US-BundesstaatTennessee beschäftigt rund 14.500 Mitarbeiter weltweit.