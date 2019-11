Eastman arbeitet mit NB Coatings zusammen, um nachhaltigen Automobilkunststoff anzubieten

Der Engineering-Biokunststoff Tr?va(TM) leistet über eineproprietäre Recycling-Technologie einen innovativen Beitrag zurKreislaufwirtschaftKingsport, Tennessee (ots/PRNewswire) - Eastman (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2636624-1&h=2351508180&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2636624-1%26h%3D1073677600%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eastman.com%252FPages%252FHome.aspx%26a%3DEastman&a=Eastman), ein weltweit aktiver Anbieter vonSpezialkunststoffen, hat eine Zusammenarbeit mit NB Coatings (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2636624-1&h=874239&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2636624-1%26h%3D1047260654%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nbcoatings.com%252F%26a%3DNB%2BCoatings&a=NB+Coatings) bekanntgegeben, einer führenden Firma im BereichKunststofflackierungen für inländische und"Transplant"-Originalhersteller (OEMs). Ziel ist es, mithilfe desEngineering-Biokunststoffs Tr?va(TM) eine neue Lösung für inInnenräumen eingesetzte lackierte Flächen der Klasse A zu entwickeln.Tr?va ist eine realisierbare Lösung für Firmen, die an derHerstellung nachhaltiger, kosteneffektiver Produkte interessiertsind. Mit der jüngsten Kommerzialisierung seiner "Carbon RenewalTechnology" (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2636624-1&h=3707175924&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2636624-1%26h%3D222518582%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eastman.com%252FCompany%252FNews_Center%252F2019%252FPages%252FEastman-begins-commercial-operation-of-innovative-chemical-recycling-technology.aspx%26a%3Dcarbon%2Brenewal%2Btechnology&a=%E2%80%9ECarbon+Renewal+Technology%22)produziert Eastman Tr?va mit biobasierten und recyceltenInhaltsstoffen. Bei der Lackierung mit Lacksystemen von NB Coatingskann Tr?va die anspruchsvollen Oberflächenkriterien der Klasse Aerfüllen, wie sie von OEMs vorgegeben werden."Tr?va ist eine biobasierte, nachhaltige Alternative zuPolykarbonat, ABS und PC-ABS für Anwendungen in Automobil-Innenräumen- und das kostenneutral", so Chris Scarazzo, Leiter des Marktsegments"Automotive" bei Eastman. "Eastmans Material-Innovationen bieten das,was OEMs für die Entwicklung haltbarer Teile mit nachhaltigenMaterialien benötigen, und helfen diesen, ihre Ziele im Hinblick aufnachhaltige Inhaltsstoffe und den Ersatz erdölbasierter Kunststoffezu erreichen."Tr?va stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und weisteinen Anteil von 42 bis 46 Prozent biobasierter Inhaltsstoffe auf -bestätigt durch das BioPreferred®-Programm desUS-Landwirtschaftsministeriums USDA. Als ein weiterer Beitrag zurAbfallreduktion und Ressourcenmaximierung profitiert Tr?va von der"Carbon Renewal Technology" - Eastmans proprietärem Recyclingprozess,mit dem Kunststoffabfall, der sonst typischerweise auf Deponienentsorgt wird oder als Abfall in Gewässern auftaucht, recycelt wird.Bei der "Carbon Renewal Technology" handelt es sich um eineTechnologie chemischen Recyclings. Gemischter Kunststoffabfall, stattihn auf der Deponie zu entsorgen, wird dabei in einfache molekulareKomponenten umgewandelt, die dann erneut in die Produktionvielfältiger Produkte Eastmans eingehen, darunter Tr?va - und dasohne Leistungskompromisse.In Automobil-Anwendungen zeichnet sich das zellulosebasierte Tr?vadurch hohe Leistung und geringere Umweltbelastung aus. Mit optischenund doppelbrechenden Eigenschaften bietet es hohe Klarheit undüberlegene Festigkeit und eignet sich für Anwendungen wie z. B. HMI-(Mensch-Maschine-Schnittstellen-) Linsen. Tr?va widersteht auch denHerausforderungen von Automobil-Innenräumen, darunter hohenTemperaturen, Feuchtigkeit, ultravioletter Strahlung, Kratzern bzw.Beschädigungen, und erfüllt Kriterien genereller Haltbarkeit. Tr?vahat niedrige VOC-Emissionen, was für Innenteile entscheidend ist.Seine Verarbeitungsfreundlichkeit und sein exzellenter Flussermöglichen eine gute dimensionale Stabilität und dünnwandigeKonstruktionen, wodurch weniger Material benötigt und ein geringeresGewicht erzielt wird."Als umweltbewusster Anbieter von Beschichtungen freut sich NBCoatings, diesen Durchbruch in Sachen Lackierbarkeit bekannt geben zukönnen, der durch die Zusammenarbeit mit Eastman möglich wurde", soJesse Fritcher, Vice President des Bereichs "Technical" bei NBCoatings. "Unsere Versuche mit Tr?va ergaben, dass die Haftungunserer Beschichtungstechnologien mit der vergleichbar ist, die wirmit herkömmlichen PC-ABS-Typen erzielen, und sie in manchen Fällenübertrifft. Automobilkonstrukteuren bieten sich dadurch neuenachhaltige Möglichkeiten."Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte dieWebseite eastman.com/automotive-sustainability (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2636624-1&h=992411825&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2636624-1%26h%3D3721152691%26u%3Dhttp%253A%252F%252Finsights.eastman.com%252FAutomotive_NB_Coatings_PR_LP.html%26a%3Deastman.com%252Fautomotive-sustainability&a=eastman.com%2Fautomotive-sustainability).Informationen zu EastmanEastman ist ein weltweit aktives Unternehmen fürSpezialwerkstoffe. Es stellt eine breite Palette von Produkten her,die in Artikeln zu finden sind, die Menschen täglich benutzen. Mitseinem Ziel, aus Sicht der eingesetzten Materialien dieLebensqualität zu verbessern, arbeitet Eastman mit Kunden zusammen,um diesen innovative Produkte und Lösungen anzubieten - während essich gleichzeitig für Sicherheit und Nachhaltigkeit einsetzt. Mitseinem innovationsbasierten Wachstumsmodell baut das Unternehmen übererstklassige Technologieplattformen, einen intensiven Dialog mitseinen Kunden und eine differenzierte Entwicklung von Anwendungenseine führenden Positionen in attraktiven Endmärkten wie Transport,Bauwesen und Verbrauchsartikel aus. Als weltweit inklusiv undvielfältig ausgerichtetes Unternehmen beschäftigt Eastman weltweitetwa 14.500 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern.Das Unternehmen erzielte 2018 Einnahmen von etwa 10 MilliardenUS-Dollar und hat seinen Hauptsitz in Kingsport, Tennessee, USA. Umweitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Websiteeastman.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2636624-1&h=3069932550&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2636624-1%26h%3D990026868%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.eastman.com%252FPages%252FHome.aspx%26a%3Deastman.com&a=eastman.com).Informationen zu NB Coatings, Inc.NB Coatings, Inc. (NBCi), ehemals Bee Chemical, wurde 1945gegründet. 2006 übernahm Nippon Paint (USA) Inc. die Firma von Rohm &Haas. NBCi ist der führende Anbieter vonAutomobil-Kunststoffbeschichtungen in Nordamerika. Nippon Paint istder weltweit viertgrößte Lack- und Beschichtungshersteller - mitweltweiten Einnahmen von über 8 Milliarden US-Dollar. 