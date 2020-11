Eastman Kodak: Das muss jetzt gelingen!

Seitdem die Eastman Kodak-Aktie am 18. September noch einmal auf ein Hoch bei 12,51 US-Dollar vordringen konnte und anschließend wieder zurückfiel, befindet sich der Kurs in einer anhaltenden Seitwärtsbewegung. Sie verlief im September und in der ersten Oktoberhälfte noch oberhalb des 50-Tagedurchschnitts. Inzwischen wurde der gleitende Durchschnitt aufgegeben.

Er verläuft aktuell bei 7,86 US-Dollar und stellt für die Bullen weiterhin



