Eastman Kodak: Es wird eng für die Bullen

Die Eastman Kodak-Aktie konnte am 27. Januar noch einmal einen steilen Anstieg vollziehen und dabei in der Spitze bis auf 13,99 US-Dollar vordringen. Wenige Tage später scheiterte eine weitere Attacke auf einem Hoch bei 13,80 US-Dollar. Beendet wurden die Anstiegsversuche der Käufer jedoch erst am 10. Februar auf dem Niveau von 12,50 US-Dollar.

Seitdem vollzieht die Aktie eine neue Abwärtsbewegung. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung