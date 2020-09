Eastman Kodak-Aktie: Das war wohl nichts!

Die Eastman Kodak Aktie ist der beste Beweis dafür, dass die Börse Informationen in Windeseile verarbeitet und dies nicht nur im positiven Sinne. Der Kurs der Aktie explodierte förmlich und schoss auf über 50 USD. Damit wurde aus der in der Versenkung verschwundenen Aktie ein Milliardenunternehmen und das innerhalb von wenigen Tagen. Doch genauso schnell ging es am Ende dann wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung