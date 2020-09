Eastman Kodak: Aktie springt vorbörslich nach Hedgefonds-Einstieg

Blickt man auf die Indikationen rund eine Stunde vor Start der US-Börse, dann dürften Aktien des Technologiekonzerns (und früheren Foto-Giganten) Eastman Kodak zu den ganz großen Gewinnern gehören. Aktuell liegen die Papiere rund 65 Prozent im Plus bei 9,85 USD, nachdem durch eine Meldung an die SEC der Einstieg des Hedgefonds D.E. Shaw & Co. bekannt wurde. Demzufolge hat sich D.E. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



