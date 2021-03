Eastman Kodak Aktie: Deshalb handeln sie heute höher!

Die Eastman Kodak Co. (NYSE:KODK) Aktien wurden am Dienstag höher gehandelt. Es wurden keine unternehmensspezifischen Nachrichten veröffentlicht, um den Kursanstieg zu erklären. Eine aktuelle 13G Einreichung zeigt, dass GO EK Ventures IV eine 8,74% Beteiligung an dem Unternehmen hat.

Kurzfristig zeigt der obige 1-Minuten-Chart, dass die Aktie in der Dienstagssitzung in einem Channel gehandelt hat. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung