Eastman Kodak-Aktie: Bringt das die große Wende?

Der einstmalige Foto-Gigant Eastman Kodak ist heute nur noch ein Schatten seiner selbst. In der Vergangenheit haben die Verantwortlichen wichtige Trends verschlafen oder sich sogar selbst Steine in den Weg gelegt. So weigerte sich der Konzern etwa, frühzeitig in die Entwicklung und Erforschung digitaler Kameras zu investieren, da dadurch das analoge Modell gefährdet werden könnte. In der Folge solcher und anderer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung