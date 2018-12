Eastman Chemical: Das gibt’s ja gar nicht!

An der Börse New York notiert die Aktie Eastman Chemical am 09.12.2018, 12:52 Uhr, mit dem Kurs von 73,2 USD. Die Aktie der Eastman Chemical wird dem Segment "Diversifizierte Chemikalien" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Eastman Chemical auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Eastman Chemical wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 6 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Eastman Chemical liegt im Mittel wiederum bei 104 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 73,2 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 42,08 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Eastman Chemical insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Eastman Chemical liegt mit einem Wert von 8,31 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 68 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemicals" von 25,75. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,39 Prozent liegt Eastman Chemical 0,73 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemicals" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,66. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.