Eastman Chemical: Was jetzt zu tun ist!

Am 18.05.2019, 00:03 Uhr notiert die Aktie Eastman Chemical an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 71,24 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Chemikalien".

Wie Eastman Chemical derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Eastman Chemical lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Sell"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Eastman Chemical in diesem Punkt die Einstufung: "Sell".

2. Dividende: Eastman Chemical hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,4 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,66%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,74 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Eastman Chemical als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 88,83 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 23,11 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 72,16 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".