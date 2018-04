Easter Egg bei Dating App sorgt für Furore

Aktueller Kinohit "Ready Player One" inspiriert Dating AppWien (ots) - Im Science Fiction Streifen "Ready Player One"erleben Menschen in der Zukunft Abenteuer in der virtuellen WeltOasis. Der Schöpfer von Oasis hat ein Easter Egg hinterlassen. Dabeihandelt es sich um in der Software versteckte Aufgaben, die Nutzerentdecken müssen, um Herrscher des Programms zu werden. So beginnteine actiongeladene Suche, die direkt die Nummer 1 der weltweitenKinocharts eroberte.Das Entwickler Team der Dating App Candidate schickt ihre Nutzernun auch auf die Suche nach einem Easter Egg. 5 Aufgaben, diekontinuierlich schwerer zu lösen werden, warten dabei auf die OnlineDating Community. Wer sie als erstes schafft, erhält ein Preisgeldvon ? 1.000,-. "So wird Online Dating zu einem richtigen Abenteuer",erklärt Gründer Markus Mellmann. Über 10.000 Nutzer haben lautAnbieter bereits die erste Aufgabe gelöst. In den ersten Tagen seitBekanntwerden des Easter Eggs wurden auch rund 30% mehr Matches aufCandidate verzeichnet. Die Idee scheint gut anzukommen.Zwtl.: Über CandidateCandidate ist eine Dating-App, bei der sich Singles über kreativeFrage-Antwort-Spiele kennenlernen. Die Macher wollen denCandidate-Nutzern die Möglichkeit bieten, sich online so gut wiemöglich kennenzulernen. Über das Frage-Antwort-Prinzip wird eswesentlich leichter, als bei anderen Online Dating Anbietern,miteinander in ein Gespräch zu kommen.Hinter der innovativen App stehen acht junge Kreative ausÖsterreich, die das Projekt im Oktober 2015 gelauncht haben.Candidate ist kostenlos im App-Store und Google Play Storeerhältlich. Weitere Infos unter [www.getcandidate.com](https://www.getcandidate.com/lamorpr).Rückfragehinweis:Markus MellmannTelefon: +43 2635 93000E-Mail: presse@getcandidate.comwww.getcandidate.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/31078/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Schneider Holding WP GmbH, übermittelt durch news aktuell