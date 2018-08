East Money Information: Endlich!

Der East Money Information-Schlusskurs wurde am 02.08.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 12,68 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internetsoftware und -dienste".

Unser Analystenteam hat East Money Information auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über East Money Information wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält East Money Information auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Dividende: East Money Information schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Technology Services auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,13 % und somit 4,78 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,9 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,46 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt East Money Information damit 20,51 Prozent über dem Durchschnitt (11,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Technology Services" beträgt 11,7 Prozent. East Money Information liegt aktuell 20,75 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".