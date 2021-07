East Africa Metals und Zijin Mining vereinbaren Akquisition des Harvest-Projekts

Weitere Suchergebnisse zu "Zijin Mining":

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – 23. Juli 2021 – East Africa Metals Inc. (TSX-V: EAM – „East Africa“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Zijin Mining Group Company Ltd. („ Zijin“) über eine Absichtserklärung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Harvest-Projekt („Harvest-Transaktion“) getroffen hat. Das Harvest-Projekt ist derzeit im Besitz der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von EAM, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung