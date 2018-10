East Africa Metals: Ein leichtes Plus

Die großen Bewegungen, welche den Kurs der East Africa Metals Aktie zuletzt erschüttert hatten, ebben in diesen Tagen ab. In den vergangenen Tagen konnte das Wertpapier sogar ein leichtes Plus verbuchen. Am Donnerstagabend ging es mit 0,1180 Euro aus dem Handel. Aus der Sicht der Anleger ist dies zu wenig, um von einem klaren Aufwärtstrend sprechen zu können. Doch zumindest ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.