East Africa Metals informiert über aktuellen Stand der Entwicklung des Minenplans für Magambazi

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – 17. Dezember 2021 – East Africa Metals Inc. (TSX-V: EAM – „East Africa“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über die aktuellen Fortschritte der technischen Planungs- und Minenerschließungsarbeiten in der Mine Magambazi in der Region Handeni in der Bundesrepublik Tansania zu berichten.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Verarbeitung der Abraumhalden (Tailings) im dritten Quartal 2021 konzentriert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung