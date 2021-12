East Africa Metals berichtet über aktuelle Entwicklungen aus Äthiopien

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, 30. November 2021 – East Africa Metals Inc. (TSX Venture: EAM) („East Africa“, „EAM“ oder das „Unternehmen“) freut sich, über den Fortschritt der Exploration in seinen Gold- und Gold-Kupfer-Zink-Projekten in der Demokratischen Volksrepublik Äthiopien („Äthiopien“) zu berichten.

Bergbaulizenzen

EAM verfügt aktuell über drei genehmigte Bergbauabkommen (Mining Agreements) mit dem äthiopischen Bergbau- und Erdölministerium (Ministry of Mines and Petroleum); die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung